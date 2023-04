Harry Styles comenta sobre possível reunião com One Direction; Assista!

Harry foi um dos convidados do episódio final de 'Late Late Show', de James Corden, na última quinta-feira, 27

Vem aí? Harry Styles (29) foi um dos convidados do episódio final do "Late Late Show", talk show de James Corden, que foi ao ar na última quinta-feira, 27. No programa o astro é questionado sobre a possível reunião da boyband One Direction, que deixa seus fãs ansiosos com a possibilidade.

Nas últimas semanas rumores que os 5 integrantes da banda, Harry Styles, Louis Tomlinson (31), Niall Horan (29), Liam Payne (29) e Zayn Malik (30) fariam uma aparição especial no episódio final do programa, tomaram conta das redes sociais e encheram os fãs de esperança.

Durante o quadro "Spill Your Guts or Fill Your Guts", onde os convidados devem responder perguntas polêmicas ou então comer "iguarias nojentas", o britânico foi questionado: "Sim ou não, haverá uma reunião da One Direction"?

A pergunta, então, levou a plateia aos gritos. O astro do pop então respondeu: "Receio que não seja uma questão de sim ou não. Acho que nunca diria nunca para isso. Se houver um momento em que quiséssemos fazer isso, não vejo por que não o faríamos".

A boyband entrou em hiato após lançar o álbum Made In The A.M. em 2015, desde então deixando os fãs na expectativa de um retorno.

Ex-membros da One Direction parabenizam Harry Styles

O cantor encheu seus fãs de orgulho em ganhar dois Grammys em fevereiro mas não foram apenas eles que ficaram orgulhosos, seus ex-companheiros de One Direction também fizeram questão de expressar o orgulho em suas redes sociais. Liam Payne e Niall Horan, postaram fotos do cantor o parabenizando pela conquista.

"Uau… essa imagem é realmente algo tocante, e quando escreve música como você faz Harry, você merece cada milissegundo desse momento olhando e sorrindo para o troféu que ganhou. Deus te abençoe irmão, parabéns", disse Liam Payne ao postar uma foto de Styles com seu troféu no Instagram.

Já Niall prestou a sua homenagem por meio de seus stories ao publicar uma foto da TV no momento em que o amigo subiu no palco para receber o prêmio. "Muito orgulhoso", disse ele na legenda com um coração.