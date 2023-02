Ex-membros da One Direction parabenizam Harry Styles por vitória no Grammy

Harry Styles venceu uma das principais categorias, incluindo Melhor Álbum do Ano

Harry Styles (29), foi um dos grandes vencedores da 65a edição dos Grammys, neste domingo, 5. O cantor recebeu o principal prêmio da noite, o de Álbum do Ano, por seu terceiro álbum, Harry 's House.

Além de levar a maior categoria da noite, Styles também levou a categoria de melhor álbum pop.

O cantor encheu seus fãs de orgulho mas não foram apenas eles que ficaram orgulhosos, seus ex-companheiros de One Direction também fizeram questão de expressar o orgulho em suas redes sociais. Liam Payne (29) e Niall Horan (29), postaram fotos do cantor o parabenizando pela conquista.

"Uau… essa imagem é realmente algo tocante, e quando escreve música como você faz Harry, você merece cada milissegundo desse momento olhando e sorrindo para o troféu que ganhou. Deus te abençoe irmão, parabéns", disse Liam Payne ao postar uma foto de Styles com seu troféu no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Já Niall Horan prestou a sua homenagem por meio de seus stories ao publicar uma foto da TV no momento em que o amigo subiu no palco para receber o prêmio. "Muito orgulhoso", disse ele na legenda com um coração.

As homenagens emocionaram as fãs da banda One Direction, que entrou em hiatus em 2015

Antes de subir ao palco para receber um dos maiores prêmios da noite, ele deu aos espectadores uma apresentação animada, tocando seu hit número 1 "As It Was".

Durante seu discurso, o britânico estava nas nuvens: "Isso não acontece com pessoas como eu com muita frequência", ele expressou depois de subir ao palco para receber o prêmio apresentado por Trevor Noah e uma fila de fãs, com sua a vitória sendo anunciada por uma fã dele de 74 anos de idade, "Isso é tão bom, obrigado."

Antes de passar o microfone para os produtores de seu terceiro álbum de estúdio, Styles também aproveitou para expressar que não entra em estúdio pensando se ganhará prêmios e acrescentou que "não existe isso de melhor".

Harry também foi premiado na categoria Melhor Engenharia de Som/Não-clássico.