Lollapalooza anuncia protocolos de segurança contra o covid-19 na edição de 2022

O festival Lollapalooza vai exigir carteira de vacinação e uso de máscara durante os três dias de evento

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 16h32

Nesta quinta-feira, 17, o Lollapalooza anunciou os protocolos de segurança exigido para a edição de 2022.

Através de um comunicado, o festival declarou que vai pedir comprovante de vacina, com no mínimo duas doses, e uso de máscara durante os três dias do evento, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março.

As máscaras só poderão ser retiradas para o consumo de bebidas e alimentos.

"A segurança dos fãs, dos artistas e do staff é a principal prioridade do Lollapalooza Brasil, por isso o festival tem uma equipe 100% dedicada em estabelecer os cuidados e em colocar em prática os protocolos necessários. Já é sabido que para acessar o Lollapalooza Brasil, o público precisará apresentar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19", disseram.

E finalizaram: "Também será obrigatório o uso de máscara dentro do Autódromo de Interlagos, sendo que a retirada só será permitida para o consumo de alimentos e de bebidas. Vale lembrar que o Lollapalooza Brasil está em contato constante com os órgãos oficiais de saúde e de segurança pública e seguirá as recomendações vigentes no momento de sua realização".

Vale lembrar que entre alguns dos artistas confirmados estão The Strokes, Miley Cyrus, Foo Fighters, Doja Cat, A$AP Rocky, Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Fresno, Machine Gun Kelly e mais.

CONFIRA O COMUNICADO DO LOLLAPALOOZA