Lisa Marie Presley lutou contra as drogas por toda vida; relembre as falas dela!

Cantora Lisa Marie Presley era viciada em opioides, assim como o ex-marido Michael Jackson e o pai Elvis Presley

A filha de Elvis e Priscilla Presley, Lisa Marie Presley,morreu aos 54 anos após uma parada cardíaca na última quinta-feira, 12. Além de ser marcada pela música, sua vida consistiu em batalhar contra o vício em remédios.

A cantora falou sobre o vício em analgésicos e opioides no prefácio de um livro de Harry Nelson sobre o consumo de drogas nos Estados Unidos.

"Você pode ler isso e se perguntar como, depois de perder pessoas próximas a mim, também fui vítima de opioides", escreveu Lisa Marie sobre ter visto o pai Elvis Presley e o marido Michael Jackson sofrerem com o vício.

"Eu estava me recuperando após o nascimento [2008] de minhas filhas, Vivienne e Finley, quando um médico me receitou opioides para dor", continuou ela. "Bastou uma prescrição de opiáceos de curto prazo no hospital para eu sentir a necessidade de continuar a tomá-los" por conta das propriedades viciantes.

"[É] um caminho difícil superar essa dependência e recompor minha vida. Mesmo nos últimos anos, vi muitas pessoas que amei lutando contra o vício e morrendo tragicamente por causa dessa epidemia. É hora de dizermos adeus à vergonha do vício. Temos que parar de culpar e julgar a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor… Isso começa com o compartilhamento de nossas histórias", relembrou o site People sobre o prefácio do livro.

“Enquanto escrevo isso, penso em meus quatro filhos, que me deram o propósito de curar”, escreveu ela após falar sobre "os incontáveis ​​pais que perderam filhos para opioides e outras drogas”.

"[Sou] grata por estar viva hoje... e por ter quatro filhos lindos que me deram um senso de propósito diante do que me levou a tempos sombrios", acrescentou ela.

Divórcio de Lisa Marie Presley do quarto e último marido

Seu vício também foi relatado nos papéis de divórcio de seu quarto marido, o músico Michael Lockwood. Ele estaria preocupado com ela, sobretudo após a morte de seu filho Benjamin Keough, que segundo boatos, também enfrentava a luta contra as drogas. Ele tirou a própria vida aos 27 anos em 2020.

À People, ela afirmou que a morte do filho a destruiu e que nunca conseguiria superar, no entanto, havia escolhido viver para cuidar das filhas Riley, 33, e os gêmeos Finley e Harper, 13.