Léo Santana posa em frente a jatinho particular: "Quem anda a jato não quer mais andar a pé"

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 13h51

Na última terça-feira, 22, o cantor Léo Santana (33) deixou a web impressionada ao posar ao lado de seu jatinho particular.

Nos cliques, Léo surgiu elegante e fez pose para as fotos esbanjando estilo.

Em seu perfil no Instagram, o cantor posou ao lado do avião particular e brincou citando sua música 'Porr# Loka' e escreveu: "Tá ligada como é, quem anda de jato não quer mais andar a pé", comentou.

Nos comentários, fãs entraram na brincadeira e comentaram: "Vai me levar pra andar quando?", comentou um. "Aí sim", disse outro. "Boa viagem painho", comentou o terceiro.

Recentemente o cantor encantou a web ao publicar um vídeo da filha Liz, de 4 meses curtindo uma festinha em família.

