Lady Gaga rompe o silêncio e lamenta a morte de Tony Bennett: 'Amigo de verdade'

Poucos dias após a morte de Tony Bennett, Lady Gaga fala pela primeira vez sobre a morte do cantor, com quem gravou um álbum

A cantora Lady Gaga falou pela primeira vez sobre a morte do cantor Tony Bennett, com quem gravou um álbum alguns anos antes do falecimento dele. Ela ficou em silêncio nos últimos dias e decidiu se pronunciar com uma homenagem comovente nas redes sociais nesta segunda-feira, 31 de julho.

No post, ela relembrou a foto de um abraço deles nos bastidores de um show e exaltou a amizade intensa deles quando trabalhavam juntos. "Vou sentir falta do meu amigo para sempre. Vou sentir falta de cantar com ele, gravar com ele, conversar com ele, estar no palco juntos. Com Tony, pude viver minha vida em um túnel do tempo. Tony e eu tínhamos esse poder mágico. Nós nos transportamos para outra era, modernizamos a música juntos e demos uma nova vida a ela como uma dupla de cantores. Mas não foi um ato. Nosso relacionamento era muito real. Claro que ele me ensinou sobre música, sobre a vida no sucesso, mas também me mostrou como manter meu ânimo elevado e minha cabeça no lugar. "Em frente", ele dizia. Ele era um otimista, acreditava em trabalho de qualidade e vida de qualidade. Além disso, havia a gratidão... Tony sempre foi grato. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, marchou com Martin Luther King Jr. e cantou jazz com os maiores cantores e músicos do mundo", disse ela.

E completou: "Há muito tempo que luto pela perda de Tony. Tivemos um adeus muito longo e poderoso. Embora houvesse 5 décadas entre nós, ele era meu amigo. Meu verdadeiro amigo de verdade. Nossa diferença de idade não importava - na verdade, deu a cada um de nós algo que nenhum de nós tinha com a maioria das pessoas. Viemos de dois estágios diferentes da vida totalmente inspirados. Perder Tony para o Alzheimer foi doloroso, mas também foi muito bonito. Uma era de perda de memória é um momento tão sagrado na vida de uma pessoa. Há um sentimento de vulnerabilidade e um desejo de preservar a dignidade. Tudo o que eu queria era que Tony lembrasse o quanto eu o amava e o quanto eu era grata por tê-lo em minha vida. Mas, à medida que isso desaparecia lentamente, eu sabia que, no fundo, ele estava compartilhando comigo o momento mais vulnerável de sua vida - estar disposto a cantar comigo quando sua natureza estava mudando tão profundamente. Eu nunca vou esquecer esta experiência. Nunca vou esquecer Tony Bennett".

Por fim, ela escreveu: "Se eu pudesse dizer algo ao mundo sobre isso, diria para não menosprezar os mais velhos, não os deixe para trás quando as coisas mudarem. Não vacile quando se sentir triste, apenas siga em frente, a tristeza faz parte. Cuide dos mais velhos e prometo que aprenderá algo especial. Talvez até mágico. E preste atenção ao silêncio - algumas das trocas mais significativas de meu parceiro musical e eu não tinham nenhuma melodia. Eu te amo Tony".

A morte de Tony Bennett

O cantor Tony Bennett, que ficou mundialmente conhecido por suas músicas românticas, faleceu aos 96 anos de idade. De acordo com o jornal The New York Times, ele partiu no dia 21 de julho de 2023, na cidade de Nova York, Estados Unidos. A morte dele foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, mas a causa ainda não foi divulgada.

O artista vivia com a doença de Alzheimer desde 2016, mas a notícia só foi dada aos fãs em 2021 pela esposa dele, Susan Bennett, em uma entrevista. Ele passou vários anos se apresentando nos palcos com o problema de saúde. Porém, o seu último show foi em 2021, quando ele subiu ao palco com Lady Gaga no Radio City Music Hall para o show 'One Last Time'.