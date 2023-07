O momento mágico em que Tony Bennet, com Alzheimer, reconheceu Lady Gaga

Tony Bennet, com Alzheimer, reconheceu Lady Gaga antes de show; cantor foi diagnosticado com a doença em 2016

A morte do cantor Tony Bennet aos 96 anos nesta sexta-feira (21) não deixou de luto apenas os fãs mais saudosos. Isso porque o artista trabalhou até seus últimos anos e viu seu público se rejuvenescer após uma parceria inesperada com a cantora Lady Gaga.

Em 2021, os dois lançaram Love for Sale, trabalho que foi o último realizado pelo artista em estúdio. O disco vendeu mais de 130 mil cópias e foi premiado com um Grammy. Antes, os dois lançaram outro trabalho, Cheek to Cheek, um sucesso de público e crítica.

Enquanto gravavam o novo álbum em 2020, Lady Gaga e Tony Bennet enfrentaram muitas dificuldades. Isso porque o veterano foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. A doença avançou rápido e ele começou a ter dificuldades para reconhecer pessoas próximas e para executar tarefas simples.

Em entrevista ao 60 Minutes, a cantora contou detalhes de momentos que viveu ao lado do astro. Ela relatou um episódio que aconteceu segundos antes dos dois subirem no palco em um show em Nova York. Ele olhou profundamente nos olhos da cantora e a reconheceu.

"Foi a primeira vez que o Tony disse o meu nome em muito tempo", afirmou a popstar. "Tive de me controlar porque estávamos com ingressos esgotados a e tinha um trabalho a fazer. Mas tenho de dizer que quando subimos àquele palco e ele disse 'é a Lady Gaga', o meu amigo me reconheceu. Foi muito especial", confessa.

Lady Gaga ainda discursou sobre a importância de manter o carinho por pessoas que são debilitadas pela doença. “Eu quero que as pessoas saibam que, se tem alguém que você ama com Alzheimer, há uma maneira de se comunicar, uma possibilidade de tocar profundamente no coração que ainda está lá. E eu acho que nos cabe questionar por qual maneiras podemos incentivar esse sentimentos, como podemos nos comunicar melhor com eles. Se eles demonstram amor, é porque ainda estão lá“, disse ela na entrevista.

MORRE TONY BENNET

O cantor Tony Bennett, que ficou mundialmente conhecido por suas músicas românticas e pelo talento para imprevisação, faleceu aos 96 anos de idade. De acordo com o jornal The New York Times, ele partiu nesta sexta-feira, 21, na cidade de Nova York, Estados Unidos. A morte dele foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, mas a causa ainda não foi divulgada.