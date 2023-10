Junior Lima reaparece na internet com recado para o pai, Xororó

Discreto em sua presença nas redes sociais, Junior Lima surpreende com aparição no Instagram em data especial

O cantor e músico Junior Lima fez uma rara aparição nas redes sociais neste final de semana para celebrar o aniversário do seu pai, o cantor Xororó, que acaba de completar 65 anos de idade. Discreto com a vida pessoal e com a sua presença nas redes sociais, o artista costuma ficar longos período sem postar nada, mas abriu uma exceção para homenagear seu pai.

Nos stories do Instagram, o rapaz relembrou uma foto ao lado do pai e falou sobre o aniversário dele. “Dia da minha maior referência. Te amo, pai!”, afirmou ele na legenda, e ainda colocou um emoji de coração vermelho.

Antes de Junior, Sandy também falou sobre a data especial na vida do pai. Em um post no feed do Instagram, ela relembrou uma foto com o pai em uma viagem para um destino deslumbrante e falou sobre o aniversário dele.

“Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!”, disse ela. Vale lembrar que Xororó acaba de completar 65 anos de idade. Ele é casado com Noely Lima, é pai de Sandy e Junior, e é avô de Theo, Otto e Lara.

Pai e irmão de Sandy falam sobre a separação dela

O cantor Xororó e o cantor Junior Lima, que são pai e irmão da cantora Sandy, fizeram questão de apoiar publicamente a artista após ela anunciar o fim do casamento de 15 anos com Lucas Lima. Nos comentários do post sobre a separação, os dois famosos deixaram comentário carinhoso para o ex-casal.

Xororó escreveu: “Amo vocês!”, e colocou emojis de corações verdes. Por sua vez, Junior declarou: “Todo meu amor”, e adicionou emojis de corações vermelhos.

Sandy e Lucas estavam casados há 15 anos e são pais de um menino, Theo, de 9 anos. A separação foi anunciada poucos dias após eles voltarem de uma viagem à Europa com o herdeiro.