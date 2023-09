Pai e irmão de Sandy reagem ao anúncio da separação dela

Xororó e Junior Lima deixam comentários carinhosos no post da separação de Sandy e Lucas Lima

O cantor Xororó e o cantor Junior Lima, que são pai e irmão da cantora Sandy, fizeram questão de apoiar publicamente a artista após ela anunciar o fim do casamento de 15 anos com Lucas Lima. Nos comentários do post sobre a separação, os dois famosos deixaram comentário carinhoso para o ex-casal.

Xororó escreveu: “Amo vocês!”, e colocou emojis de corações verdes. Por sua vez, Junior declarou: “Todo meu amor”, e adicionou emojis de corações vermelhos.

Sandy e Lucas estavam casados há 15 anos e são pais de um menino, Theo, de 9 anos. A separação foi anunciada poucos dias após eles voltarem de uma viagem à Europa com o herdeiro.

No post sobre o divórcio, eles pediram respeito neste momento delicado. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.

Veja o post de Sandy e Lucas Lima: