Juliette recria look icônico usado no 'BBB 21' para o clipe de 'Cansar de Dançar'

Juliette recria look usado durante o 'BBB 21' para o clipe de 'Cansar de Dançar' e deixa fãs emocionados

Depois de deixar a sua fã base eufórica, JulietteFreire (32) revelou que o clipe de Cansar de Dançar está mais próximo do que eles esperavam!

No último final de semana, 15, a cantora e campeã do BBB 21, da Globo, compartilhou algumas imagens promocionais, revelando a estética do seu novo videoclipe, que promete muita dança.

Dando sequência em turnê pelo país, a paraibana revelou que a produção será lançada nesta segunda-feira, 16, ao 12h.

"O mundo acabando e você me julgando…", escreveu ela ao compartilhar os primeiros registros do vídeo em suas redes sociais.

Juliette recria look usado durante o 'BBB 21' para o clipe de 'Cansar de Dançar' e deixa fãs emocionados:

Porém, o que chamou a atenção dos fãs foi um dos figurinos escolhidos pela artista brasileira no vídeo. A paraibana recriou um dos seus look icônicos usados no reality show global, que por sinal, se tornou viral pelas brasileiras.

"E essa referência do look que você usou no bbb, tu pensa em tudo", disparou uma admiradora. "O look de milhões usado no BBB", disparou outra.

Relembre o look original usado por Juliette Freire no 'BBB 21':