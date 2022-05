Juliette lança 'Cansar de Dançar': "Uma música cheia de leveza"

Estreando como compositora, Juliette se joga no bregafunk e no pisero em nova faixa

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 19h00

Nesta quinta-feira, 5, Juliette lança a música Cansar de Dançar, faixa que ela mesma co-escreveu. Essa é a primeira vez que um som assinado pela artista ganha o mundo.

O hit é marcado por elementos do bregafunk e do pisero, além de ser mais solta e dançante. Na música, a cantora fala sobre querer se jogar na pista, sem amarras ou medo de ser quem é.

Amigos de Juliette, os conterrâneos Juzé, Luket e Soulucas (Lucas Dantas) compuseram um esboço da música, que chamou a atenção da artista pelo ritmo e pelo refrão. Depois, a cantora e Juzé juntaram-se para incorporar na letra o recado que ela queria passar, dando um tom poético à mensagem de diversão e empoderamento.

"A batida que predomina é o bregafunk! Ritmo nordestino que já ganhou o Brasil e mistura-se com pagode baiano e o funk carioca no single que promete balançar quem der o play", comentou ele, que falou sobre a parceria. "Foi interessante e me surpreendeu. Foi uma troca rápida na sintonia. Fechamos a música da melhor maneira que poderia ficar na voz dela."

Vale dizer que essa é a primeira vez em que Juliette incorpora elementos do bregafunk, do pisêro e outros ritmos da música de rua nordestina ao seu som. "É um ritmo que vocês ainda não me ouviram cantar. Estou ansiosa para vocês ouvirem. Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu 'Cansar de Dançar'. É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório. Espero de verdade atingir um efeito positivo nas pessoas", afirmou ela.

Vale lembrar que a estreia da carreira música de Juliette aconteceu em setembro do ano passado, quando ela lançou o seu EP homônimo, que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil e segunda maior estreia de um álbum ou EP brasileiro na plataforma.

Desde então, ela já fez algumas parcerias como suas colaborações com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez em "Un Ratito" e Israel & Rodolffo em "Sobre". Além disso, em março deste ano, a cantora deu início à turnê Caminho, e está viajando por diversas cidades do país.

'Cansar de Dança' estará disponível hoje, às 21h, em todas as plataformas de streaming.

Confira a capa do novo single da artista: