De top brilhante, Juliette rebola ao som da sua nova música: ''Bora aquecer a semana''

De top e calça brilhante, Juliette solta o rebolado ao som da sua nova música 'Cansar de Dançar' e conquista a web

Redação Publicado em 10/05/2022, às 14h23

Juliette Freire (32) está dominando as paradas musicais com a sua nova música Cansar de Dançar.

O hit, que conquistou o 1º lugar no iTunes em 63 países, se tornou sensação nas redes sociais pela batida dançante que mistura um ritmo leve de forró.

Para celebrar o sucesso, a vencedora do BBB 21 criou uma coreografia para a faixa e mostrou todo o seu talento no rebolado.

No vídeo, ela aparece usando um top e uma calça preta brilhante, as madeixas soltas e uma produção nada básica que destacou ainda mais o contorno do seu rosto.

"Sentir calorrr… Claaaro que tem dancinha! Bora aquecer a semana com o #CansarDeDançarChallenge?! Quero ver todo mundo fazendo e marcando a hashtag, viu?!", escreveu ela.

Juliette solta o rebolado ao som da sua nova música 'Cansar de Dançar':