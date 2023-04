Juliette fará show com Chico César e Geraldo Azevedo no São João de Campina Grande

Campeã do BBB 21 Juliette vai cantar ao lado de Chico César e Geraldo Azevedo na abertura do São João de Campina Grande, na Paraíba

A campeã do BBB 21 e cantora Juliette (33) compartilhou com seus fãs, nesta quarta-feira, 26, que estará na abertura do São João de sua cidade natal!

Em sua conta no Instagram, a ex-BBB compartilhou cliques ao lado de Chico César (59) e Geraldo Azevedo (78) e anunciou que se apresentará com os artistas no São João de Campina Grande, na Paraíba, no dia 1º de junho, primeiro dia de festa da 40ª edição do Maior São João do Mundo.

Segundo Juliette, o convite partiu dos próprios cantores, que estiveram em sua casa no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 25. "Em casa! Há 33 anos a arte desses gênios me abraça. Aprendi a respeitar as minhas raízes, a minha história e o meu povo… Aprendi a pedir benção antes de seguir. Campina Grande, participarei do show de @oficialchicocesar e @geraldoazevedooficial na abertura do nosso São João. Obrigada pelo convite, pelo carinho… Vai ser lindooo", disse Juliette na publicação.

"Nossa alegria transborda feito um açude novo. Esquenta, moreninha. Tem uma fogueirinha no meu coração", disse Chico César nos comentários.

Confira Juliette com Chico César e Geraldo Azevedo:

Juliette está vivendo novo affair e agita a web

A fila andou para a grande vencedora do BBB 21 Juliette! A paraibana está vivendo um novo affair com um atleta! Na festa de aniversário de Ana Clara Lima (26), no Rio de Janeiro, no final de semana, a cantora foi vista com o affair, Kaique Cerveny. Segundo informações do Jornal Extra, os dois foram juntos ao show de Chico César e Geraldo Azevedo, no Circo Voador.

Após Juliette compartilhar uma série de cliques poderosos em que aparece de maiô cavadíssimo curtindo dia de sol no Rio em um passeio de barco, internautas perceberam que Kaique, que tem 24 anos, mora em Brasília e já foi campeão brasileiro de crossfit em 2019, também postou registros no mesmo dia e local.