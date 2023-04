Juliette está vivendo novo affair e fãs elogiam: ''Já ganhou o selo de qualidade''

Cantora paraibana Juliette e seu novo affair postam fotos no mesmo lugar e fãs fazem piadas em post do atleta de 24 anos na web

Afila andou para a grande vencedora do BBB 21 Juliette (33)! A paraibana está vivendo um novo affair com um atleta!

Na festa de aniversário de Ana Clara Lima (26), no Rio de Janeiro, no final de semana, a cantora foi vista com o affair, Kaique Cerveny. Segundo informações do Jornal Extra, os dois foram juntos ao show de Chico César e Geraldo Azevedo, no Circo Voador.

Após Juliette compartilhar uma série de cliques poderosos em que aparece de maiô cavadíssimo curtindo dia de sol no Rio em um passeio de barco, internautas perceberam que Kaique, que tem 24 anos, mora em Brasília e já foi campeão brasileiro de crossfit em 2019, também postou registros no mesmo dia e local.

Nos comentários do post, os fãs não perdoaram e fizeram piadas com o romance. "Esse óculos na sua cabeça, é um JULIETTE?", "Agora sim o Crossfit vai fazer sucesso hein, os cactos tudo se matriculando", "Já ganhou o selo de qualidade dos cactos", "Então ele é o bonitão que aparece no reflexo do óculos da Juliette", "Juliette não erra nunca", "Posta logo com Juliette", disseram.

Confira as fotos de Juliette e de seu novo affair:

BBB 23: Larissa revela comentário de Juliette sobre Ricardo e brother reage

Em bate-papo na área externa da casa do BBB 23, neste sábado, 15, Larissa contou para Ricardo Alface (30) sobre um comentário de Juliette sobre ele nas redes sociais. "Eu acho, não tenho certeza, [que] a Juliette falou uma coisa boa de você", começou ela.

Na sequência, Larissa comentou da fala de Juliette nas redes sociais. "Não tenho certeza. Parece que você falou alguma coisa e parece que ela comentou assim... 'Ele faz alguma coisa, mas no fundo, gosto dele'", disse a sister, concordando com a campeã do BBB 21.