BBB 23: Larissa revela comentário de Juliette sobre Ricardo e brother diz: ''Minha chefe fala isso''

Biomédico Ricardo Alface se surpreende ao descobrir por Larissa no BBB 23 que a campeã do BBB 21, Juliette, comentou sobre ele

Em bate-papo na área externa da casa do BBB 23, neste sábado, 15, Larissa contou para Ricardo Alface (30) sobre um comentário de Juliette (33) sobre ele nas redes sociais.

"Eu acho, não tenho certeza, [que] a Juliette falou uma coisa boa de você", começa contando a catarinense. A campeã do BBB 21 fez uma postagem citando brother depois dele mencioná-la em uma conversa dentro de casa.

Na sequência, Larissa comentou da fala de Juliette nas redes sociais. "Não tenho certeza. Parece que você falou alguma coisa e parece que ela comentou assim... 'Ele faz alguma coisa, mas no fundo, gosto dele'", disse a sister, concordando com a campeã do BBB 21.

Sorridente, Ricardo falou: "Que massa". O biomédico ainda refletiu sobre o comentário de Juliette e contou: "Minha chefe fala isso: 'Você tem um dom da gente odiar e amar ao mesmo tempo'".

Confira:

Larissa contou pro Alface que a Juliette disse que gosta dele. #BBB23pic.twitter.com/3o1Abz6Ti0 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 15, 2023

Alface disse que na primeira vez que viu Larissa, achou ela parecida com Juliette. Vocês concordam? #BBB23pic.twitter.com/4xlcngfFWM — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 15, 2023

BBB 23: Em conversa com Amanda, Bruna Griphao se mostra apreensiva com paredão

Na madrugada deste sábado, 15, Bruna Griphao desabafou após ir para o Paredão no BBB 23. Em conversa com Amanda no quintal da casa mais vigiada do Brasil, a atriz lamentou ter ido à berlinda e revelou que está com medo.

Amanda, começou a conversa acalmando a sister: “A gente é isso. Cada uma tem seus pontos positivos, cada uma tem seus pontos negativos. A gente dá certo por isso. Lembra que você falou que as pessoas que a gente mais sente são as pessoas que a gente mais gosta? Você, Brunete, é a campeã de prova aqui. Estou dizendo para você não ter essa cobrança com você mesma, sabe? Porque a gente não tem, você que está tendo com você mesma".