BBB 23: Em conversa com Amanda, Bruna Griphao se mostra apreensiva com Paredão

A atriz Bruna Griphao está no Paredão do BBB 23 e revelou para a amiga Amanda que está com medo de ser eliminada

Na madrugada deste sábado, 15, Bruna Griphao desabafou após ir para o Paredão no BBB 23. Em conversa com Amanda no quintal da casa mais vigiada do Brasil, a atriz lamentou ter ido à berlinda e revelou que está com medo.

Amanda, começou a conversa acalmando a sister: “A gente é isso. Cada uma tem seus pontos positivos, cada uma tem seus pontos negativos. A gente dá certo por isso. Lembra que você falou que as pessoas que a gente mais sente são as pessoas que a gente mais gosta? Você Brunete, é a campeã de prova aqui. Estou dizendo para você não ter essa cobrança com você mesma, sabe? Porque a gente não tem, você que está tendo com você mesma”.

Bruna acabou indo para o Paredão após ela e Amanda disputarem uma prova em que tinham que arremessar bolas na brincadeira boca do palhaço. Bruna teve o pior desempenho e acabou emparedada.

“Eu só queria poder deixar a gente safe [seguras], sabe? Pelo menos um pouco. Uma coisa mínima, levar a gente para um cinema, para a gente fazer alguma coisa”, começou desabafando Bruna.

A atriz comentou sobre seu desempenho na prova que a emparedou: “Aí parece que toda vez eu vou achando... E num negócio ridículo desses, tipo, parece bobeira. E é muito bobo para mim fazer um negócio daquele, eu nem pensava, só queria terminar. E eu errar, só me mostra o quanto eu tô... Não estou conseguindo pensar direito”.

“Tá, agora eu tô no Paredão. Mas poderia ser você, que também eu ia estar na mesma pilha. A gente tem ficado nessa pilha porque a gente tem ido em todos. Então independente a gente vai ficar na pilha, mas é mais de eu ficar me cobrando mesmo, de eu não estar me achando suficiente”, comentou a sister.

Quem Sai?

Além de Bruna, também estão no Paredão, Aline Wirley que foi indicada pela líder Domitila Barros. E Sarah Aline, que foi para a berlinda em um contragolpe de Aline.

Quem você acha que se despede da casa mais vigiada do Brasil? Aline, Bruna ou Sarah? Vote na nossa enquete!