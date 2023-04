De maiô cavado, Juliette deixa virilha à mostra e impressiona: ''Muito gata''

Ex-BBB Juliette deixa corpaço monumental evidente em maiô cavadíssimo e chama a atenção

A campeã do BBB 21, Juliette Freire (33), deu um show de beleza com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 16, a cantora compartilhou cliques curtindo o dia de sol no Rio de Janeiro em um barco e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Para o passeio, a artista apostou em um maiô preto nada básico e chamou a atenção. Vestindo a peça bem cavada, sem alça e fio-dental, Juliette ostentou suas curvas torneadas e arrancou elogios dos seguidores com tanta beleza.

Sem perder a classe, a ex-BBB arrematou o look de praia com óculos escuros e chapéu de palha com um detalhe em preto. "Rio", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários dos cliques, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Muito gata", escreveram os fãs. "Sem defeitos", enalteceram outros.

Veja as fotos de Juliette de maiô:

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente.