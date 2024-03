João Gomes constrói capela em sua fazenda e cogita casamento

Pai de primeira viagem, João Gomes cogita realizar o casamento na capela que está construindo em sua fazenda

O cantor João Gomes revelou que está construindo uma capela em sua fazenda. O artista foi visitar a obra do local e compartilhou uma prévia nos stories do Instagram para exibir como a construção está ficando.

Ele construiu uma capela de pedras e madeira no meio da propriedade para demonstrar sua fé. Inclusive, ele brincou sobre realizar um casamento. “Reta final já. Vai ter casamento aí? Novena? Ave Maria”, brincou ele.

Vale lembrar que João Gomes namora com a influencer Ary Mirelle e é pai de um bebê, chamado Jorge.

Angélica também tem uma capela em casa

Há pouco tempo, a apresentadora Angélica mostrou um cantinho muito especial de sua casa no Rio de Janeiro! A loira compartilhou com os seguidores uma capela que tem em sua mansão onde mora com o marido, o apresentador do Domingão, Luciano Huck, e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela falou sobre a fé e exibiu detalhes do espaço, que tem uma cruz com 10 metros de altura, e foi um presente do amado. "Toda quarta-feira vou trazer aqui nas minhas redes, uma dica de Bem-Estar. E eu não poderia começar diferente, se não falasse da Fé. A Fé, é o que me move, que me auxilia, o que me conforta, a minha base", começou escrevendo na legenda do post.

"Neste vídeo, eu conto um pouco da minha história com a Fé e apresento a Capella que tem aqui em minha casa, onde é o meu refúgio e o meu lugar de conexão comigo mesma", disse ainda na legenda do registro em que cita texto de Padre Fábio de Mello.

"Tenho esse cantinho aqui que é muito especial para mim e para minha família. Foi dada pelo meu marido para mim como surpresa, e ele é judeu. Então, a gente fez uma capela meio ecumênica, tem uma Torá ali, tem uma Nossa Senhora de Fátima aqui", explicou Angélica no registro.