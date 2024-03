João Gomes colide o carro e revela detalhes do que aconteceu

O cantor João Gomes assustou os fãs ao mostrar a foto de um carro amassado nas redes sociais e revelou o que aconteceu

O cantor João Gomes levou um susto ao dirigir um carro na última terça-feira, 5. O rapaz colidiu o veículo com outro carro na entrada de sua casa e assustou seus fãs ao mostrar a lataria amassada em uma foto nas redes sociais.

O artista apenas escreveu: “Fiz besteira”, ao exibir a foto do carro amassado.

Logo depois, ele contou detalhes sobre o que aconteceu em conversa com o colunista Leo Dias e afirmou que o carro ficou sem freio. "Eu fui tirar um carro velho da casa de meu pai, ai um amigo tinha estacionado o carro dele lá na frente, quando eu tirei faltou o freio, eu apertei, apertei e o freio acabou sendo o carro (do amigo)", disse ele.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e tiveram apenas prejuízo com os carros.

Ensaio newborn do filho do João Gomes

O cantor João Gomes e sua namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, estão radiantes com a chegada do primeiro filho, Jorge, que nasceu em janeiro de 2024. Agora, os dois revelaram as fotos do ensaio newborn do bebê, que foi feito há poucos dias.

O menino apareceu dormindo tranquilamente em cenários encantadores e ao lado de objetos que lembrar as suas origens no nordeste brasileiro. “Oi seguimores, foi aqui que pediram um ensaio newborn? Então passa para. Ladinho que está cheio de fotinhas lindas”, disse a mãe coruja na legenda.

Assim, os fãs foram à loucura nos comentários ao falarem sobre a beleza do bebê. “O mais perfeito do mundo!”, disse um seguidor. “Lindão”, declarou outro. “Ai meu Deus! Que príncipe”, escreveu mais um. “Que neném tão lindo”, escreveu mais um.

Jorge nasceu no dia 16 de janeiro de 2024 em um parto cesariana. Ele veio ao mundo em uma cesárea de emergência.