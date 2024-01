João Gomes participa do ensaio newborn do filho, Jorge

Namorada de João Gomes mostra os bastidores do ensaio newborn do filho, Jorge, e encanta ao registrar momento de carinho de pai e filho

O cantor João Gomes e sua namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, levaram o filho recém-nascido, Jorge, para fazer um ensaio fotográfico. O bebê esbanjou fofura e tranquilidade ao participar do ensaio newborn, no qual é colocado em algumas poses em um cenário fofo.

Nas redes sociais, Ary mostrou alguns momentos dos bastidores. Ela registrou o bebê dentro de cestos com looks fofos e também quando João protagonizou um momento de carinho com o filho.

Jorge nasceu no dia 16 de janeiro de 2024 em um parto cesariana.

Parto de emergência do filho de João Gomes

O primeiro filho do cantor João Gomes com a namorada, Ary Mirelle, nasceu na última semana por meio de um parto cesárea de emergência. Agora, a mãe do bebê Jorge revelou o que aconteceu para ter ido às pressas para a maternidade.

Nos stories do Instagram, Ary contou que o bebê estava em sofrimento fetal e a descoberta foi feita durante um ultrassom no dia em que ela foi retirar a cerclagem - método usado para evitar o parto prematuro. Ela contou que ficou surpresa ao receber a notícia de que o filho viria ao mundo naquele dia, mas aceitou e agradeceu por tudo ter dado certo.

"Eu tive Jorge com 36 semanas. Eu ia tirar a cerclagem e não era dia de ultrassom completa. Quando chegou lá, eu percebi que [o médico] começou a ver um bocado de coisas. Ele tirou a cerclagem e foi ver Jorge. Foi vendo com mais detalhes, medindo… Mas não era dia de fazer isso, então eu estranhei. Então ele perguntou se o Jorge estava mexendo direitinho e eu falei que não. Ele sempre foi muito inquieto, e ele estava bem paradinho. E [o médico] falou que ele estava entrando em sofrimento. Ele não estava mexendo, o peso dele não estava evoluindo, o percentil estava baixo. Enfim, ele estava entrando em sofrimento e a gente teve que fazer a cesárea de urgência no mesmo dia", disse ela.

Então, ela contou sobre a hora de ir para a maternidade. "Eu fiquei desesperada. Depois da clínica, eu vim em casa, arrumei minhas coisas rapidinho, com a cabeça há mil e a gente foi direto para o hospital. Coisa de uma hora. No hospital, a gente nem foi para o quarto, fomos direto arrumar para o centro cirúrgico. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi lindo, melhor coisa da minha vida. Deu tudo certo, isso que importa. Eu tive que ter o bebê em uma cesárea de emergência porque ele estava entrando em sofrimento. Ele não estava evoluindo conforme tinha que evoluir, ele não estava mexendo como mexia antes. Quando ele falou que ia ter que fazer a cesárea agora, eu comecei a chorar na sala. Fiquei louca, mas deu certo. Naquele momento, eu só queria pensar no meu bebê. Foi o melhor dia da minha vida", afirmou.

Por fim, Ary Mirelle contou que está se recuperando bem. "Minha recuperação está muito boa. O neném está bem. Estamos bem e é isso que importa. Foi o melhor dia da minha vida", afirmou.