Jennifer Lopez diz que teve “melhor ano” após se mudar com Ben Affleck

“Foi um ano fenomenal”, disse Jennifer Lopez sobre o casamento com o ator Ben Affleck, 17 anos após separação

Jennifer Lopez (53) se abriu e disse que 2022 foi o melhor ano de sua vida desde que seus filhos nasceram por causa de sua mudança com o seu agora marido, Ben Affleck (50).

Durante sua aparição no programa The Today Show, a atriz, que está promovendo seu novo filme, Casamento Armado, ao lado de Josh Duhamel (50), comentou sobre a ‘transição emocional’ sobre a mudança com o novo marido.

“Nós nos mudamos juntos, as crianças se mudaram junto com a gente, então tem sido uma transição emocional muito gentil com a gente”, disse ela ao Today. “Mas ao mesmo tempo, todos os nossos sonhos estão se tornando realidade, foi um ano fenomenal”.

“Melhor ano da minha vida, eu acho, desde que meus filhos nasceram”, ela adicionou ao falar sobre o ano passado, no qual anunciou o noivado em abril e se casou em Vegas em julho.

Jennifer Lopez teve os gêmeos Max e Emme, de 14 anos, com o ex-marido Marc Antony, enquanto os três filhos de Affleck, Violet, de 18 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10, são frutos de seu casamento de 10 anos com Jennifer Garner, que chegou ao fim em 2015.

A cantora norte-americana também aproveitou para revelar que as crianças estão aproveitando para se familiarizar com o seu catálogo de filmes: “Eles assistiram “Encontro de Amor” e “O Casamento dos Meus Sonhos” , curiosamente. Eles não entraram, tipo, no “Irresistível Paixão” ou no… eles viram “Selena”. Foi meio fofo porque acho que eles não perceberam que ela faleceu! E assim, no final do filme, eles disseram, ‘Não!’. Eles estavam, tipo, realmente apavorados. Eu estava tipo, ‘Oh meu Deus, eu pensei que você sabia!',finalizou a atriz.

Casamento dos sonhos!

No começo desse ano, a cantora e atriz Jennifer Lopez, decidiu compartilhar fotos inéditas de seu casamento com o ator Ben Affleck. A cantora mostrou alguns momentos dos bastidores durante as provas do vestido de noiva, incluindo uma dela mesma revendo esboços no mês de maio e outra enquanto experimentava o visual que usava para caminhar até o altar em agosto.

O vídeo também trouxe recordações de seu casamento em Las Vegas, que aconteceu em julho do mesmo ano, no qual Jennifer usou um vestido de renda ombro a ombro da grife Zuhair Murad. O retorno do casal e o casamento foi um dos assuntos mais comentados pela imprensa internacional em 2022.