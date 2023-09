Jão rebate críticas de clipe com João Guilherme: “E vocês nessa”

O cantor Jão rebateu diversas críticas feitas ao clipe da canção “Me Lambe”, que protagonizou ao lado do ator João Guilherme

Nesta quinta-feira, 14, Jão lançou o videoclipe da canção “Me Lambe”, uma das faixas do seu novo álbum intitulado “Super”. Como protagonistas do clipe lúdico e grandioso, estão o próprio Jão e o ator João Guilherme.

O vídeo foi recebido com polêmica. Apesar de diversos elogios à produção, o clipe de “Me Lambe” acabou sendo alvo de críticas. O termo queerbaiting foi muito usado nas redes sociais. O termo é usado para obras ficcionais em que personagens da comunidade LGBTQIAP+ são adicionados nos roteiros dessas obras apenas para gerar visualizações e engajamentos. Os fãs de Jão defenderam o cantor apontando que ‘queerbaiting’ é apenas algo em obras ficcionais, e que isso não se aplicaria ao clipe.

Após o extenso debate, Jão se pronunciou em suas redes sociais rebatendo as críticas levantadas. “Quando beijo uma mulher, quero esconder minha sexualidade. Quando é um homem, estou querendo chamar atenção”, começou dizendo o cantor em postagem feita no seu Twitter na tarde deste sábado, 16. Vale lembrar que nos momentos finais da música, o personagem interpretado por João Guilherme faz jus ao nome da música e lambe a cara de Jão.

“Tem alguém questionando Gusttavo Lima ou algum outro cantor sobre quem eles beijam em seus trabalhos e se estão querendo chamar atenção com isso?”, questionou o artista que fechou um ciclo de quatro álbuns com seu mais recente lançamento.

Por fim, Jão rebateu seus críticos: “Não faz sentido algum. Vou continuar expressando minha sexualidade do jeito que eu quiser e tiver confortável. Já faz 5 anos e vocês nessa”. Jão é abertamente um homem bissexual.

O dono do hit “Idiota” recebeu apoio e carinho de seus fãs nos comentários da postagem. “Você é maravilhoso, meu amor! Essas pessoas são podres e se mordem de inveja porque sabem o artista f*d* pra c*r*lh* que você é. Nós seus fãs, te admiramos muito, tudo que você faz é simplesmente impecável. Eu te amo demais, fica bem”, declarou uma fã. Outra seguidora apoiou: “fala mesmo”.

“Invalidam tanto a bissexualidade que chega a ser bizarro, tipo 2023 sabe? Vão viver. Sinto muito por ter lido tanta besteira”, lamentou uma fã. Outro seguidor ainda disse: “Obrigado por toda a representatividade! Saiba que eu sou quem eu sou por sua causa”.

quando beijo uma mulher, quero esconder minha sexualidade. quando é homem, tô querendo chamar atenção. tem alguém questionando Gusttavo Lima ou algum outro cantor sobre quem eles beijam nos seus trabalhos e se tão querendo chamar atenção com isso? não faz sentido algum. vou… — Jão (@jaoromania) September 16, 2023

Bastidores!

Semanas antes do lançamento do clipe, João Guilherme causou comoção nas redes sociais ao compartilhar fotos nos bastidores do videoclipe com Jão."Gatos no set", escreveu João Guilherme na legenda da publicação.

O ator posou ao lado do cantor Jão e exibiu seus looks estilosos, perfeito para um clipe musical. Ele também exibiu seu mais novo visual, sem a barba cheia, ao público.