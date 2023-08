Fogo e fim de ciclo: Tudo que se sabe sobre o novo álbum de Jão

O novo álbum do cantor Jão leva o nome de “Super”, será lançado nesta segunda-feira e encerrra um ciclo para o artista

Nesta segunda-feira, 14, o quarto e mais novo álbum do cantor Jão, intitulado “Super”, chega às plataformas digitais às 21 horas. Na semana passada, o cantor voltou de uma longa pausa nas redes sociais para anunciar o lançamento.

Em uma postagem feita em seu Instagram em junho, agora já apagada, o cantor surgiu loiro (algo que já era muito especulado pelos fãs). “Oi. Então, preciso me ausentar por um tempinho. Eu aprendi que o silêncio é tão bom quanto o som e por enquanto, vou ficar quietinho aqui na minha toca, distante do que me faz mal. Talvez a gente não se veja por um tempo, mas quando eu voltar, prometo trazer o álbum mais lindo que eu já fiz. Até lá, a gente fica na saudade. Ah, e estou loiro”, escreveu Jão já dando deixa para o novo álbum.

Na semana passada, o dono do hit “Idiota” escreveu uma carta aberta aos fãs em que anunciava e detalhava a nova era. No texto, ele ainda confirmava uma teoria que muitos fãs tinham, de que cada um de seus álbuns representavam elementos da natureza.

O primeiro álbum da carreira de Jão, “Lobos”, era focado no elemento terra. Depois, “Anti-Herói” representava o ar e seu “Pirata”, que foi indicado a um Grammy Latino, significava o elemento água. Agora, “Super” fecha o ciclo com fogo.

“Quando fiz meu primeiro álbum, já sabia que faria uma série de quatro discos, guiados por algo maior- terra, ar, água e fogo. Juntos, eles contariam uma história única: a dos meus vinte anos. Lobos, Anti-Herói e Pirata precisam de um fim, e SUPER, meu novo álbum, é um ponto final”, detalhou o artista ao início da carta aos fãs.

Ainda no seu texto, o cantor ainda comentou sobre seu sentimento ao lançar o novo álbum, e deu a entender que os rumores de que a turnê do novo projeto será feita em estádios: “Depois virão outros álbuns e outras histórias, claro. Mas agora eu preciso concluir essa. Porque eu sempre quis ser outra pessoa, ter outro corpo, estar em outro lugar. E hoje eu só quero estar aqui. Porque esses quatro álbuns juntos me trouxeram o palco e, principalmente, me trouxeram vocês. Agora, finalmente, sinto que eu pertenço, e foi isso que eu sempre busquei, no fim. É por essa razão que, apesar de vivermos nessa era digital e dos streamings, eu vou pedir licença. Esse é um álbum para ser gritado ao vivo, nos maiores palcos do país. Juntos”.

Jão ainda concluiu: “No fim, esse é um disco para quem sonha, e ele me ajudou a inventar quem eu queria ser. É o caminho entre minha ambição e o que eu sou hoje. E apesar de ter sido escrito nos últimos dois anos, ele ainda é dedicado para o menino que lá em Américo Brasiliense [cidade do interior de São Paulo], em uma realidade paralela, está rezando alto no seu quarto à noite, pedindo pra qualquer entidade que estivesse ouvindo: ‘eu quero ser uma estrela’”.

Mais surpresas!

Dois dias após o texto, no dia 10, foi publicado um trailer para divulgar a nova era. No clipe, elementos dos álbuns anteriores apareciam, e ao final, um grande dragão chegava colocando fogo em Jão, que não se queima e monta na criatura.

Diversos famosos reagiram ao clipe. A atriz Maisa Silva, que é fã do cantor, escreveu: “Meu Deus Jão”. A cantora Priscilla Alcântara também comentou: “Absurdo”. E a drag queen e cantora Pabllo Vittar elogiou: “Princeso”.

No dia seguinte, a capa e músicas do “SUPER” foram divulgadas e surpreenderam os fãs. A capa do novo álbum mostra o cantor cercado de cavalos, sem camisa e com uma calça jeans com uma estrela vermelha no meio.

O novo álbum será dividido em dois lados. No lado A teremos as músicas: Escorpião, Me Lambe, Gameboy, Alinhamento Milenar, Lábia, Maria e Julho. No outro lado, as canções: Eu posso ser como você, “Sinais”, “Se o problema era você, Por que doeu em mim?”, “Locadora”, “Rádio”, “São Paulo, 2015” e se encerra com a faixa-título “Super”.

Já neste domingo, 13, em pleno Dia dos Pais, Jão convocou seus fãs para participarem de uma audição exclusiva do novo álbum. O Ginásio do Ibirapuera lotou com 12 mil fãs que ouviram em primeira mão todas as faixas de “Super”.

No evento, enquanto agradecia os fãs, Jão se emocionou: “Pra mim, o álbum nasceu hoje. E não quando a gente fez. Porque só faz sentido quando vocês estão de frente pra mim”. Mas é claro que o cantor ainda tinha mais uma surpresa guardada... Ainda na audição, Jão revelou que a turnê de “Super” terá início no dia 20 de janeiro de 2024. E, confirmando as teorias, será no estádio Allianz Parque em São Paulo.