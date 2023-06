Jão surpreende ao revelar novo visual e dispara: “Preciso me ausentar”

O cantor Jão encantou seus seguidores ao revelar seu novo visual e anunciar que se afastará das redes sociais

Nesta terça-feira, 20, Jão encantou seus seguidores ao revelar seu novo visual. Após um tempo sem realizar postagens em seu Instagram, o cantor voltou para revelar a novidade no visual e ainda comentou que está trabalhando em um novo projeto.

O artista surgiu com o cabelo platinado em uma série de novas fotos. O dono do hit “Me Beija Com Raiva” posou para selfies no espelho com o novo cabelo vestindo uma camiseta regata branca. Jão ainda surgiu em um clique mais provocativo, sem camisa e molhado na banheira.

Na legenda, o artista anunciou que tirará um tempo de suas redes sociais para trabalhar em um novo projeto: “Oi. Então, preciso me ausentar por um tempinho. Eu aprendi que o silêncio é tão bom quanto o som e por enquanto, vou ficar quietinho aqui na minha toca, distante do que me faz mal. Talvez a gente não se veja por um tempo, mas quando eu voltar, prometo trazer o álbum mais lindo que eu já fiz. Até lá, a gente fica na saudade. Ah, e estou loiro”.

O fato de Jão estar trabalhando num sucessor para seu álbum “Pirata” também estava presente no carrossel de nove fotos postadas pelo cantor. Isso porque, entre as imagens, havia um clique de um aviso no elevador do prédio de Jão informando os moradores que seria gravado um “trailer de um álbum musical” no terraço.

Para fãs mais assíduos do cantor, a nova coloração do cabelo de Jão não é novidade. Nas fotos e saídas em público mais recentes, Jão sempre estava sendo fotografado de touca ou encapuzado, o que gerou rumores de que ele estaria loiro.

Nos comentários, a cantora e amiga de Jão, Luísa Sonza revelou: “Eu já sabia”. E a drag queen e cantora Pabllo Vittar elogiou: “Loirinho”. A atriz Maisa Silva também amou o novo visual: “Lindo”. E a cantora e atriz Cleo, escreveu: “Que lindeza”.

Os seguidores de Jão também amaram a novidade e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Perfeito”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “Ficou lindo”. E um admirador escreveu: “Como pode ter ficado mais gostoso?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jão (@jao)

Novo estilo!

Quem também impressionou ao realizar uma mudança recentemente foi a cantora Simone Mendes. A sertaneja surgiu em fotos mais recentes com looks mais ousados como um vestido curtinho de couro preto.

Alguns fãs apontaram a mudança no visual como consequência da separação da dupla sertaneja que tinha com a irmã Simaria. “Engraçado que quando ela estava com Simaria era umas roupas feias que misericórdia. Mas, agora está ficando mais linda ainda", observou um seguidor. "Rapaz, você tá botando pra torar nessas roupas viu, tô adorando", elogiou outra fã.