Jão se prepara para participar do Grammy Latino e comenta sobre suas indicações: “Nervoso”

O cantor Jão está em Las Vegas para participar do Grammy Latino e comentou sobre suas duas indicações na premiação musical

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 18h38

Nesta quinta-feira, 17, acontece me Las Vegas o Grammy Latino 2022, premiação musical que celebra os trabalhos de música latina feitos este ano.

Entre os indicados está o cantor Jão, já está na cidade americana se preparando para a premiação e comentou sobre suas duas indicações no evento com seus seguidores no Instagram.

“Estou muito feliz, e tô nervoso. Vai ser uma noite linda”, afirmou o dono do álbum Pirata. “Apoiem os brasileiros, assistam”, ainda pediu o artista.

Jão está indicado na categoria de “Melhor Canção brasileira” com seu hit “Idiota”, que disputa com artistas como Caeteano Veloso, Criolo, Marina Sena, Marisa Monte e Liniker.

O cantor ainda foi indicado na categoria “Melhor álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro”, com o álbum “Pirata”. Outros nomes na mesma categoria são Luísa Sonza com seu “Doce 22” e Marina Sena com o “De Primeira”.

O artista ainda revelou que já realizou uma passagem de som no local onde ocorrerá o evento e apareceu ao lado da compositora Elena Rose.

"Sonho distante"

Nesta última segunda-feira, 14, Luísa Sonza foi às suas redes sociais comentar sua indicação ao Grammy Latino na categoria “Melhor álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro”.

“Se vocês verem nas filmagens de quando a gente estava fazendo o Doce 22, o tempo todo a gente falava: 'ah mas esse álbum é pro Grammy', 'esse a gente tá fazendo pra concorrer ao Grammy'. Mas era um sonho tão distante pra mim pensar que eles dariam corda pra um álbum como o meu”, escreveu.