Luísa Sonza abre o coração sobre indicação de seu álbum ao Grammy Latino: “Sonho distante”

Nesta segunda-feira, 14, Luísa Sonza (24) foi ao seu Twitter desabafar sobre sua indicação ao Grammy Latino 2022, que acontece no próximo dia 17.

O álbum “Doce 22” da cantora brasileira foi indicado na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro” da premiação.

“As vezes eu paro e penso, eu fui indicada memo pro Grammy Latino. E AINDA COM MEU ÁLBUM. MEU BEBÊ”, começou dizendo a artista.

Luísa comentou sobre as gravações do Doce 22 e como a indicação era algo que não passava por sua mente: “Se vocês verem nas filmagens de quando a gente estava fazendo o Doce 22, o tempo todo a gente falava: 'ah mas esse álbum é pro Grammy', 'esse a gente tá fazendo pra concorrer ao Grammy'. Mas era um sonho tão distante pra mim pensar que eles dariam corda pra um álbum como o meu”.

“Só que ao mesmo tempo, eu e meu produtor acreditávamos tanto tanto e fazíamos nessa energia, mesmo isso parecendo distante. E agora em poucos dias eu tô indo pra lá, junto com parte da equipe que fez o álbum comigo e sonhou comigo. Eu não sei ser consigo explicar o quanto isso é surreal pra mim”, ainda comentou.

A dona do hit “Cachorrinhas” ainda deu uma palavra de incentivo aos seus seguidores e relembrou as duras críticas que sofreu no início da carreira: “Vocês sabem que já me taxaram tanto de sem talento, de ruim, de que só tenho algo por causa dos outros, já riram tanto de mim, e agora eu tô indicada com meu álbum que fiz com 22 anos ao Grammy. Não escutem as mer*** que falam de você, eles não servem pra nada. Acredita que tu chega lá, seja onde for”.

Além do Doce 22, também estão indicadas na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro”, o álbum "Pirata" do cantor Jão e o “De Primeira” de Marina Sena.

