Luísa Sonza parabeniza Pabllo Vittar em seu aniversário de 29 anos: "Amor da minha vida"

Pabllo Vittar completou 29 anos de vida nesta terça-feira, 1, e ganhou uma homenagem especial de Luísa Sonza nas redes sociais

A cantora Pabllo Vittarcompletou 29 anos de vida nesta terça-feira, 1, e Luísa Sonza(24) fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia e prestou uma bela homenagem para a amiga.

"Hoje é aniversário da minha mamãezinha, amor da minha vida que eu amo tanto e que me inspira tanto todos os dias. Te amo e você sabe o quanto. Aproveita teu dia, mami. Tô com você sempre e o resto você já sabe", declarou Luísa na legenda da publicação.

Nos comentários, Pabllo Vittar agradeceu a homenagem da cantora. "Minha gatona te amo! Obrigada. A segunda foto, foi tudo esse dia", escreveu a artista.

Confira a declaração de Luísa Sonza para Pabllo Vittar:

Tombo no palco

Recentemente, Pabllo Vittar levou um susto durante um show em Manuas, no Amazonas. A estrela levou um tombo no palco enquanto se aproximava da plateia. Após o ocorrido, a cantora contou que está bem e não se machucou na queda. Ela apenas sofreu um arranhão no braço. "Nada, sou forte. Eu comecei a rir", brincou.

