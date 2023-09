Videoclipe de Jão com João Guilherme gera polêmica nas redes sociais

O cantor Jão lançou o videoclipe de sua música “Me Lambe” estrelando o ator João Guilherme causou comoção nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 14, o videoclipe da canção “Me Lambe” do cantor Jão foi lançado. O clipe da canção, que compõe o mais novo álbum do cantor, intitulado “Super”, também estrela o ator João Guilherme.

A proposta do clipe é bem lúdica e criativa, Jão e João estão em um mundo repleto de gatos em forma de humanos. Jão como o único ser humano, nota que João é igual a ele. E, ao final do clipe, fazendo jus ao nome da canção a estrela da série “De Volta Aos 15” lambe o rosto do cantor.

A cena dividiu opiniões nas redes sociais. “Isso está impecável, clipe nível gringo”, escreveu um seguidor nos comentários do clipe. Outro fã escreveu: “Fiquei sorrindo o clipe todo. Eu amei”. Uma admiradora ainda escreveu: “Que obra de arte, como é bom ser fã de artista”.

Porém, a cena final recebeu diversas críticas, e o termo ‘queerbaiting’ foi colocado em pauta. “A música é linda, mas a escolha do João Guilherme para o clipe foi totalmente para gerar polêmica, além do famoso queerbaiting que ele já vem surfando desde sempre”, escreveu um seguidor.

O termo ‘queerbaiting’ é usado para obras ficcionais em que personagens da comunidade LGBTQIAP+ são adicionados nos roteiros dessas obras apenas para gerar visualizações e engajamentos. Os fãs de Jão defenderam o cantor apontando que ‘queerbaiting’ é apenas algo em obras ficcionais, e que isso não se aplicaria ao clipe.

Em seu Instagram, João Guilherme celebrou a estreia do clipe e publicou algumas imagens dos bastidores da produção. “Clipe de Me Lambe está no ar, está lindo. Jão, sou seu fã, meu xará”, escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, o cantor respondeu: Eu que sou seu fã, João Guilherme”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Aerolook!

Nesta última quarta-feira, 13, João Guilherme causou comoção ao ser flagrado em aeroporto. O ator foi fotografado esbanjando estilo ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Com uma bagagem de mão branca, de modelo mais clássico, o artista chamou a atenção ao passar pelo local com o acessório e óculos escuros. Já a roupa foi composta por um jeans diferenciado e um suéter com desenhos abstratos.