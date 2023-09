Com bolsa no braço, João Guilherme esbanja estilo em aeroporto

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme, esbanja estilo único ao desembarcar no Rio de Janeiro

O ator João Guilherme foi fotografado nesta quinta-feira, 14, desembarcando em um aeroporto no Rio de Janeiro. Na ocasião, o filho do cantor sertanejo Leonardo roubou a cena com seu estilo autêntico.

Com uma bagagem de mão branca, de modelo mais clássico, o artista chamou a atenção ao passar pelo local com o acessório e óculos escuros. Já a roupa foi composta por um jeans diferenciado e um sweater com desenhos abstratos.

Mesmo com um fone no ouvido, o irmão do cantor Zé Felipe sorriu para as câmeras e esbanjou simpatia ao chegar na Cidade Maravilhosa.

Nos últimos dias, João Guilherme ironizou após surgirem boatos de que estaria "cortejando" a ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon. É bom lembrar que eles namoraram por três anos e terminaram em 2021.

Em agosto, o herdeiro do cantor Leonardo passou por uma cirurgia. "Ontem operei o joelho. “Ai meu joelho”. Parte boa: vou melhorar do joelho Parte ruim: parece que tem 6 pessoas sentadas no meu joelho Resumo da história, cuidem dos seus joelhos. Paz", contou na ocasião.

Fotos: Rogerio Fidalgo/Agnews

João Guilherme rebate críticas sobre usar cropped

João Guilherme, virou assunto recentemente após compartilhar fotos vestindo um look com cropped em Paris, França. Apesar de ter recebido vários elogios pelo seu estilo, o artista acabou sendo criticado pelo uso da peça, que é mais comum nas sessões femininas.

Após grande repercussão, o ator resolveu se pronunciar em seu Twitter e escreveu um desabafo. "Juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk", declarou.

Em outro tweet, o jovem, que estava sendo apontado como affair de Bruna Marquezine, continuou dando sua opinião sobre a situação criada em torno da peça. "É só uma roupa curta calma gente", escreveu ele.

