Filho de Leonardo, João Guilherme passa por cirurgia e preocupa fãs: "Estamos em oração"

João Guilherme passa por cirurgia nesta quinta-feira (10); ele apareceu em cama de hospital

O influenciador e ator João Guilherme Ávila, filho mais novo do cantor sertanejo Leonardo, foi operado nesta quinta-feira, 10, e apareceu nas redes sociais após a cirurgia. As fotos assustaram os fãs do jovem.

Em uma publicação nas redes sociais, ele explicou aos fãs que corrigiu um problema no joelho. O artista também afirmou que está com dores e pediu que os fãs se cuidem para impedir lesões graves. Aos 21 anos, ele pratica vários esportes e se dedica à musculação.

"Ontem operei o joelho. “Ai meu joelho”. Parte boa: vou melhorar do joelho Parte ruim: parece que tem 6 pessoas sentadas no meu joelho Resumo da história, cuidem dos seus joelhos. Paz", escreveu ele ao compartilhar as fotos.

Nos cliques, João Guilherme surge antes e depois da cirurgia. O cantor não deu detalhes sobre o tipo de problema que foi diagnosticado pelos médicos, mas ganhou o carinho dos fãs e seguidores. "Melhoras, estamos em oração pela sua recuperação", comentou um admirador. "Que susto, espero que você se recupere logo", escreveu outro.

