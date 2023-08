Zé Felipe usa camiseta curta em emergência e faz comparação: ''João Guilherme''

Em viagem, Zé Felipe usa roupa emprestada e brinca ao ficar de barriga de fora, fazendo menção ao irmão, o ator João Guilherme

O cantor Zé Felipe está curtindo uma viagem com a esposa, Virginia Fonseca, nos EUA. Nesta quarta-feira, 09, eles passaram o dia em um parque de diversão e ao voltaram exaustos resolveram tomar banho. Sem roupa, o filho de Leonardo precisou pegar uma camiseta emprestada.

Ao vestir a peça de uma amiga da mãe de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, que estão no Brasil com os avós, o único herdeiro de Poliana Rocha não perdeu a oportunidade e brincou sobra estar parecendo o irmão, o ator João Guilherme.

Por a roupa ser um pouco menor do que seu tamanho, Zé Felipe acabou ficando de barriga de fora quando levantava os braços. Ao mostrar o abdômen, ele brincou: "João Guilherme, se levantar o braço vira João Guilherme", dizendo que ficava parecido com o irmão.

É bom lembrar que o estilo do ator foi criticado recentemente ao ele aparecer usando um cropped durante sua viagem por Paris, na França. Na ocasião, João Guilherme se pronunciou e rebateu os comentários preconceituosos. "Juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk", falou.

Zé Felipe debocha de look polêmico do irmão, João Guilherme: "Não tem jeito"

O cantor sertanejo Zé Felipe falou após a polêmica envolvendo o look do irmão, João Guilherme. Ele foi questionado pelos fãs e fez questão de dar sua opinião sobre o visual do caçula dos filhos de Leonardo.

Isso porque ele apareceu com um visual ousado composto por cropped, leque na mão e bolsa. O vídeo do galã nos bastidores da Semana de Moda de Paris viralizou e rendeu muitas reações. Agora, foi a vez do marido de Virgínia Fonseca debochar.

"A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo", disse ele antes de elogiar o irmão. "Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa", finalizou.

Mais cedo, o próprio João Guilherme se pronunciou."Juro, muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho", declarou.