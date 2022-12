Jade Picon é criticada após assistir show de Harry Styles de camarote

Fãs criticaram espaço exclusivo em que a influenciadora Jade Picon assistiu ao show

A influenciadora Jade Picon está dando o que falar mais uma vez na web. Agora, o motivo seria porque ela foi ao show do cantor Harry Styles em um camarote exclusivo, sem ingressos a venda para o público.

Após publicar um vídeo cantando um dos singles mais famosos do ex-One Direction em um camarote com vista privilegiada, muitas fãs dele ficaram revoltadas. Elas teria criticado o fato de ficarem horas na fila, tentarem arrumar um lugar bom no meio da multidão, e a estrela de 'Travessia' ter conseguido a entrada sem que, segundo as fãs, ela seja extremamente fã do cantor. Ainda afirmaram que ela só devia saber cantar 'Watermelon Sugar', que é uma das canções mais famosas de Styles.

"Seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando", desabafou a irmã de Leo Picon.

"Pois Jade, o negócio tá difícil, mas é aquilo, sempre vão falar, então é só filtrar e focar nas coisas boas, o resto é resto, porque a galera já tem uma imagem, um rótulo, não importa o que faça, sempre vão tentar fazer com que aquilo se torne algo polêmico, e assim seguimos", defendeu uma fã.

Confira o vídeo de Jade Picon no show:

