Já? Chris Martin é cercado por fãs a caminho de último show no Brasil

Relembre os principais momentos da banda Coldplay em sua longa estadia no país

O cantor Chris Martin, que se provou quase mais brasileiro do que nós mesmos, foi flagrado por fãs e paparazzis indo para o último show do Coldplay no país nesta terça-feira, 28.

A vinda da banda contou com 11 shows, saídas aleatórias do vocalista para "turistar", participação em videocast feminino e muito mais.

Nos últimos dias no Rio de Janeiro, Dakota Johnson, namorada de Martin, assistiu aos shows e se hospedou com a banda no luxuoso hotel Fasano. Ela ainda ganhou homenagem do loiro, que ao cantar 'My Universe', disse que o universo dele estava lá naquela noite.

Quem também fez muito sucesso foi o pai do vocalista, Anthony Martin, que atendeu muitos fãs e ainda levou alguns para o camarote com amigos da banda.

Os shows contaram com palinhas de cantores brasileiros, sendo eles Seu Jorge, Sandy, Rael e os filhos de Caetano Veloso. O vocalista ainda se encontrou com o presidente Lula e deu um violão autografado para ele. Segundo o perfil do político, ele convidou a banda para tocar na COP-30, convenção mundial que fala sobre sustentabilidade, que deve ser sediada na Amazônia.

As pulseiras 'piscantes' de LED e a história da devolução também foram muito debatidas. De um lado, a banda dizia para devolver o objeto entregue no começo do show por conta do custo de produção e da sustentabilidade, por outro, fãs apaixonados diziam que pagaram caro pelo ingresso e mereciam a lembrança. Um ranking que media a devolução por cidades era mostrado em todos os shows e por enquanto Curitiba é a cidade que mais devolveu o acessório.

Veja fotos: