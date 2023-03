Chris Martin surpreende fãs ao ser visto curtindo roda de samba em bar de São Paulo

O vocalista da banda Coldplay, Chris Martin foi filmado aproveitando uma roda de samba em um bar de São Paulo

Neste último domingo, 19, Chris Martin surpreendeu seus fãs ao ser visto curtindo seu final de semana em São Paulo.

O vocalista da banda Coldplay, que está em turnê pelo Brasil, foi filmado curtindo uma roda de samba em um bar paulistano.

Chris estava discreto com uma camiseta lisa azul-escura, e chegou a usar um boné dentro do estabelecimento para passar sem ser reconhecido.

Na filmagem compartilhada nas redes sociais, o cantor conversava com um cliente do bar enquanto o samba tocava. Em outro flagra do artista, Chris aparecia bem discreto dentro do local.

Neste último sábado, 18, o Coldplay realizou seu último show em São Paulo, totalizando seis apresentações na capital paulista. A banda ainda fará duas apresentações em Curitiba e três no Rio de Janeiro, ficando no Brasil até o dia 28 de março.

E o Chris Martin, vocalista do Coldplay, que aproveitou o day off pra curtir um sambinha na Barra Funda? 😎



(via @barbaridadde)pic.twitter.com/IPdj9AQu3h — Izzo ❄️ (@izzomrm) March 19, 2023

Simplesmente Chris Martin curtindo uma roda de Samba em um bar de São Paulo. pic.twitter.com/AXgwRrwKDT — Forum Coldplay | MOTSWT ꩜🇧🇷 (@forumcoldplay) March 19, 2023

Arrasou!

Quem compareceu a um dos shows do Coldplay em São Paulo em grande estilo, foi a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

Logo após anunciar o fim do seu namoro com Lincoln Lau, a artista foi ao show esbanjando beleza e estilo com um look preto justinho.