Após polêmica com o ex, Gabi Martins chama atenção ao surgir com vestido justo e com decote ousado

A cantora Gabi Martins arrancou elogios ao mostrar o look ousado que escolheu para curtir o show da banda Coldplay

Alguns dias após confirmar o fim de seu relacionamento com Lincoln Lau, Gabi Martins (26) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para ir ao show da banda Coldplay, em São Paulo.

Nos cliques publicados no feed do Instagram neste sábado, 18, a cantora e ex-participante do BBB 20 surgiu com uma maquiagem forte e usando um vestido curto justinho, com um decote generoso.

Além disso, ela ainda compôs o look com uma bota e jaqueta preta, e deixou o cabelo preso com rabo de cavalo. "Pronta para o Coldplay. Realizando mais um sonho", disse a ex-BBB na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Linda demais", comentou outra. "Perfeita", falou uma fã. "Tu és linda, de uma beleza indescritível, como uma luz divina. Você é maravilhosa e só merece o melhor", escreveu mais uma.

Confira o look de Gabi Martins:

Ameaças do ex-namorado

Após descobrir as traições do ex-namorado, Gabi Martins fez um desabafo chorando e lamentando o desrespeito que tem vivido. Além da traição, a ex-BBB revelou que nos últimos meses estava sendo vítima de uma relação abusiva, visto que o gamer fazia algumas ameaças a ela e pedia que mudasse seu comportamento.

Para provar o que estava dizendo, ela compartilhou prints das conversas com Lincoln Lau em um aplicativo de mensagens e fez um apelo para seus seguidores. "Não ignorem os sinais de um relacionamento abusivo e tóxico. Desconfiem quando um homem pede para você provar o tempo todo sua fidelidade. No fundo quem está mentindo, escondendo e traindo é o próprio. Não se calem e não aceitem ameaças e chantagens. Abuso psicológico também uma agressão", declarou.