Gabi Martins choca ao revelar conversas com ameaças de ex-namorado: ''O tempo todo''

Cantora Gabi Martins choca ao mostrar troca de mensagens com ameaças do ex-namorado, Lincoln Lau

A cantora Gabi Martins (26) abriu o jogo sobre o relacionamento que estava vivendo com Lincoln Lau. Nesta sexta-feira, 18, após descobrir as traições do ex com uma mulher, a ex-BBB fez um desabafo chorando e lamentando o desrespeito que tem vivido.

Além de ter sido traída por ele, a artista revelou que nos últimos meses estava sendo vítima de uma relação abusiva, visto que o gamer fazia algumas ameaças a ela e pedia que mudasse seu comportamento, forma de vestir, entre outras coisas de sua intimidade.

Para provar o que estava dizendo, Gabi Martins compartilhou prints das conversas com Lincoln Lau em um aplicativo de mensagens. Além de pedidos para ela apagar postagens antigas com os exs, ele ligava de vídeo para ver onde ela estava.

"Essa foi uma das ameaças, chantagens que ele fazia que eu apagasse fotos e vídeo de relacionamentos de 2 anos atrás. Eu não vou dizer o que ele mostrou aqui para preservar ele. É só uma pequena amostra do que ele fazia comigo o tempo todo", comentou a loira.

"Outra chantagem e ameaça para eu apagar todas as fotos de ex e vídeos", mostrou mais do que ele fazia. "Pedi para ele fazer terapia, arrumei psicóloga e psquiatra mas ele nunca levou a sério, o tratamento sempre me chantageava", contou a famosa. "Era o tempo todo isso, tinha que provar tudo", exibiu a quantidade de chamadas.

Após exibir as mensagens, Gabi Martins fez um apelo para seus seguidores. "Não ignorem os sinais de um relacionamento abusivo e tóxico. Desconfiem quando um homem pede para você provar o tempo todo sua fidelidade. No fundo quem está mentindo, escondendo e traindo é o próprio. Não se calem e não aceitem ameaças e chantagens. Abuso psicológico também uma agressão", declarou.

Veja as conversas de Gabi Martins com o ex:

Veja o desabafo de Gabi Martins após descobrir traição: