Aos prantos, Gabi Martins expõe traição de Lincoln Lau: "Extremamente decepcionada"

A cantora Gabi Martins mostrou uma conversa de Lincoln Lau com outra mulher e fez um longo desabafo sobre a situação

Gabi Martins(26) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para revelar aos seguidores que descobriu uma traição de Lincoln Lau (33), alguns dias após eles anunciarem o fim do namoro de quatro meses.

Nos Stories do Instagram, a cantora e ex-BBB publicou o print de uma troca de mensagens entre o streamer e uma moça chamada Kamille Milane. Na conversa, ele a convida para ir à sua casa. "Isso foi domingo. Ele chamou a mulher pra ir na casa dele", escreveu a loira ao compartilhar a conversa na internet.

Em seguida, Gabi gravou alguns vídeos aos prantos, fazendo um desabafo sobre a situação. "Tô tentando ficar calma, entender as coisas. Mas assim, estou extremamente decepcionada, como se tivesse uma facada nas costas", começou.

"Descobri hoje a traição, até então eu não sabia, estava mais calada, não ia me expor. Mas depois disso não tem como. Na segunda-feira, ele fez uma live que era profissional e deixou vazar um áudio de uma mulher, e os fãs me alertaram sobre esse áudio. Eu cheguei a questioná-lo, ele desconversou e eu preferi acreditar nele, obviamente mentiu", lamentou.

A cantora ainda contou que Lincoln mudou seu comportamento ao longo do relacionamento deles. "No começo ele era uma pessoa leve, muito tranquila, mas depois ele começou a fazer muitas exigências. Minha forma de falar, de vestir, ele me ligava de cinco em cinco minutos perguntando onde eu estava, ele queria que eu provasse que eu estava trabalhado, compondo. Ele queria que eu mostrasse minhas amigas pra ele. Eu tinha que provar que eu era fiel, e eu sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba", contou.

"Foram várias situações desagradáveis que eu passei, porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês. Ele escondeu minha roupa no Carnaval porque achou inadequada... Ele exigiu que eu apagasse fotos de ex-relacionamentos, de alguém que ele não gostava e eu apaguei. No início eu acabei cedendo porque achei que fosse uma fase ruim e ia passar. Então procurei uma psicóloga pra ajudar ele, pra ajudar nós dois. Levei ele na igreja, a minha família o acolheu como se fosse um filho...", revelou.

No fim, Gabi afirmou que sai da relação de cabeça erguida, e mandou um recado para o ex. "Eu saio dessa relação de cabeça erguida, com consciência limpa de que eu fiz de tudo para ajudar ele, não só como namorada, mas como ser humano. Eu sei da mulher f*** que eu sou. Por várias vezes você me disse que eu era a mulher mais incrível que você conheceu, mas até hoje eu não sei quem você é. Mas isso aí é da sua consciência com você mesmo. Eu saio dessa relação tranquila, leve e o que você fez diz mais a respeito de você do que a mim", finalizou.

Confira:

Gabi mostra print da traição do agora ex-namorado - Reprodução/Instagram

