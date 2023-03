Chris Martin, do Coldplay, pede para os fãs devolverem as pulseiras: 'São caras'

Chris Martin, vocalista do Coldplay, fala sobre o sucesso das pulseiras que disponibilizam durante os shows da banda

O vocalista Chris Martin (46), da banda Coldplay, comentou sobre as tão famosas pulseiras que disponibilizam para os fãs durante os shows do grupo pelo mundo. Em participação no Vênus Podcast, ele pediu para que os fãs devolvam as pulseiras após os shows, pois são itens caros.

“Essas pulseiras mudaram nossas vidas, porque elas permitiram que a gente se conecte com o público, de modo que todos façam parte do show. As pulseiras originais foram projetadas há 13 anos por um homem que costumava fazer baterias para brinquedos sexuais. Ele era muito bom com baterias pequenas, e fez essas coisas que de alguma forma se tornou um quinto membro do Coldplay”, disse ele.

Então, ele falou sobre o quanto as pulseiras são caras. “Foi onde a gente gastou a nossa maior partedo nosso dinheiro, mas valeu a pena porque com elas o concerto fica uma coisa diferente: você não está olhando a banda, você está observando a multidão. E as pessoas devem devolvê-las porque elas são muito caras”, afirmou.

Chris Martin conta sobre as participações de Sandy e Seu Jorge

Ainda no Vênus Podcast, Chris Martin comentou sobre as participações especiais de Seu Jorge (52) e Sandy (40) nos shows na cidade de São Paulo. “Acho que a maioria das pessoas que são muito talentosas e bem sucedidas é muito legal e não precisa fingir nada, e eles dois são assim. E muito humildes, de certa forma”, afirmou ele, e completou: “Há um grupo de compositores e artistas que acreditam no mesmo que eu acredito, que a música é um dom. Você foi escolhido para esse dom. Ela é escolhida, como uma flauta é tocada. E a mesma coisa com ele”.

