Iza abre o jogo sobre nova era e vida pessoal: “Me reencontrei”

Em coletiva de imprensa, Iza deu detalhes da importância de seu novo álbum “Afrodhit” e comentou sobre sua vida pessoal

Nesta quinta-feira, 3, Iza lançou seu segundo álbum de estúdio, “Afrodhit”. Com 13 músicas, o novo projeto da cantora explora novas sonoridades em sua carreira. Em coletiva de imprensa, Iza comentou sobre a importância desse novo trabalho e essa nova fase em sua vida pessoal.

Falando sobre o quanto “Afrodhit” é importante em sua vida pessoal, Iza comentou: “Afrodhit é 100% eu. Acho que me reencontrei como artista com esse álbum. Entendo que passei por um processo de evolução, para falar sobre coisas que aconteceram ou coisas que eu não me sentia confortável para falar, sabe? Como falar de sexo explicitamente, como deixar claro sobre o que é cada música. Estou em um momento muito especial de criatividade”.

Ainda sobre essa evolução, em sua vida pessoal e na música, a artista declarou: “Estou me sentindo mais segura, mais vulnerável. As músicas do Dona de Mim [primeiro álbum], eram músicas que eram muito importantes para mim naquele momento, porque eram músicas de se levantar, de correr atrás, se reerguer. Eu acho que nesse momento, meu álbum não é um álbum de superação. Acho que é um álbum mais verdadeiro, mais vulnerável”.

“Não são todos os sentimentos que a gente tem, que a gente tem orgulho de compartilhar com as pessoas. E eu me sinto evoluída nesse sentido. Acho que foi o álbum e o momento na minha carreira”, ainda declarou a jurada do The Voice Kids.

A artista ainda ponderou sobre sua maturidade em relação a seus trabalhos: “Se eu lançar uma coisa que talvez desagrade as pessoas, prédios não caem, crateras não se abrem no chão, enfim, coisas catastróficas não acontecem. A vida segue”.

Uma das canções que chama atenção no novo álbum de Iza é a faixa 3, intitulada “Que Se Vá”. Com o verso “Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador”, Iza descreveu a canção como: “O momento em que eu entendi que eu tinha virado página”.

Na coletiva, Iza comentou um pouco sobre essa música em específico, principalmente porque no final do ano passado, ela terminou seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos. “Foi uma música muito divertida de se fazer porque eu compus com as meninas [outras compositoras], e fui contando coisas que aconteceram”.

Mas Iza ainda ressalta: “É muito importante falar que Que Se Vá é uma obra de arte. Não necessariamente tudo que se fala na música aconteceu. E mais importante, não necessariamente tudo que aconteceu na música, que aconteceu de verdade, aconteceu comigo. E é isso que eu acho mais f*d*. Também tem coisas que aconteceram comigo e aconteceram igual com outras duas meninas”.

“Eu acho que chegar num momento em que você pode falar sobre uma coisa com leveza, com deboche, com tranquilidade, acho que essa é a parada para mim. Eu sou muito a favor das pessoas se expressarem artisticamente”, opinou a cantora sobre o poder da canção.

Porém, as duas últimas faixas no álbum falam sobre amor e paixão. Em especial a penúltima canção do projeto, intitulada “Exclusiva”, que Iza revelou que é sobre “o reencontro com o amor”. No começo deste ano, a artista engatou um romance com o jogador de futebol Yuri Lima. “Essa música é uma das que eu mais gosto no álbum. É muito gostosa essa sensação de se apaixonar, de querer alguém, de desejar alguém”, detalhou Iza.

Ainda na coletiva, Iza comentou um pouco sobre sua rotina durante esta série de novidades e lançamentos. A cantora disse que apesar de cansada, fica feliz com o reconhecimento de seu trabalho.

“Eu fico muito feliz em dizer que eu me envolvo no meu trabalho 100%, então, eu tenho a ideia do clipe, faço a direção criativa. Então, demora tempo. Se eu fosse começar a fazer as coisas no tempo que as pessoas esperam, eu posso até fazer e vai sair legal, mas eu vou estar p*t*, estressadíssima”, afirmou.