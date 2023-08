Iza fala sobre rotina em meio a lançamento de novo álbum: “Preciso estar focada”

A cantora Iza, que acaba de lançar seu segundo álbum, comenta sobre sua rotina em meio à nova era

Nesta quinta-feira, 3, Iza lançou seu novo álbum “Afrodhit”. Junto, com as novas músicas, as apresentações e aparições da cantora se tornarão frequentes. Em uma coletiva de imprensa com jornalistas, a artista comentou um pouco sobre sua rotina neste período de lançamento.

“Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Por mais que eu tenha parado para poder fazer esse álbum, porque eu não consegui fazer na estrada [durante shows e turnê], não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Preciso estar focada”, comentou a dona do hit “Fé Nas Maluca”.

A cantora ainda revelou o sentimento de estar nessa “correria”: “Eu fico muito feliz em dizer que eu me envolvo no meu trabalho 100%, então, eu tenho a ideia do clipe, faço a direção criativa. Então, demora tempo. Se eu fosse começar a fazer as coisas no tempo que as pessoas esperam, eu posso até fazer e vai sair legal, mas eu vou estar p*t*, estressadíssima”

Sobre atender as expectativas dos fãs e lançar um álbum o mais rápido possível, Iza reflete: “Acho que é muito importante você encontrar o seu flow, seu ritmo e eu encontrei nesse álbum”.

Ao falar sobre a diversas demandas que está tendo com o lançamento de “Afrodhit”, Iza olha para trás e lembra de quando lançou o hit “Dona de Mim” lá em 2018: “Hoje eu passei o dia inteiro lembrando da coletiva de imprensa de Dona de Mim. Lembro que até aquele momento eu nunca tinha me sentido tão importante na minha vida, eram vários veículos, foram seis veículos o dia todo pessoalmente. E estar aqui com vocês hoje é inacreditável”.

“A rotina está muito exaustiva, mas, ao mesmo tempo está absurdamente gratificante. Por exemplo, fazer as fotos de divulgação do álbum e fazer os visuais que a gente criou. Eu estava em um estúdio gigante que geralmente uso para fazer fotos para revistas. E eu lembrei da sessão de fotos de Dona de Mim que era num quarto pequenininho com fotógrafo em cima de stylist e stylist em cima de mim", relembrou a artista sobre o início de sua carreira.

“Então, está sendo muito exaustivo, mas não tem como não comparar. É muito maneiro você imaginar em casa: ‘Eu quero um barco todo verde, amarelo e vermelho, com um bando de marinheiras com cor da Jamaica’ [referência ao clipe de Brisa]. E acontece, sabe? E isso é muito doido, você poder executar suas ideias. Ao mesmo tempo, arrancando a calcinha pela cabeça, mas muito grata e feliz por poder fazer as coisas que eu gosto de fazer com essa estrutura e com esse reconhecimento”, concluiu.

Amor!

Recentemente, Iza foi ao Fantástico comentar sobre essa nova fase em sua carreira. A cantora encantou os espectadores ao falar sobre seu romance com o jogador de futebol Yuri Lima.

“Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.