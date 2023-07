Iza celebra o amor com seu novo namorado: 'Estou apaixonada'

A cantora Iza fala sobre amor em novo álbum e entrega seu amor pelo novo namorado, Yuri Lima, no Fantástico

A cantora Iza esbanjou amor ao falar sobre o seu novo álbum em entrevista no Fantástico, e aproveitou para celebrar o amor na vida pessoal. A estrela vive um romance com o jogador de futebol Yuri Lima e diz que está apaixonada pelo atleta.

Ao falar sobre o que o novo relacionamento significa em sua vida, ela disse: “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.

Ainda na entrevista, ela comentou sobre o tema das canções em seu novo álbum. “Esse álbum fala sobre amor, as minhas várias experiências sobre amor. É como se tivesse feito uma live durante uma terapia”, disse ela, que ainda contou que a fase da separação do ex-marido foi fundamental para a criação das novas canções. “Tudo que aconteceu nesse período de separação foi muito crucial para criar o álbum novo”, finalizou.

Iza surge com o cabelo black power

A cantora Iza chamou a atenção ao circular pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26. A estrela surgiu com o seu novo visual e esbanjou estilo com seu look de viagem. Para a sua viagem, Iza decidiu manter o seu cabelo natural e usou o penteado no estilo de black power. A beleza natural da artista atraiu todos os olhares e ela foi fotografada pelos paparazzi de plantão no local.

Para completar o visual, ela usou uma camiseta preta básica e calça estampada soltinha com tênis preto. Vale lembrar que Iza tem uma agenda agitada de shows pelo Brasil e também acaba de finalizar a sua participação como jurada do The Voice Kids, da Globo.

Foto: Adão / AgNews