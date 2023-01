Conheça Yuri Lima, jogador de futebol apontado como possível affair de Iza

Jogador de futebol Yuri Lima vem sendo envolvido em rumores sobre romance com cantora Iza

Na noite deste segunda-feira, 16, o jogador de futebol Yuri Lima (28) abalou as estruturas da internet! Ele chamou a atenção dos internautas ao postar uma foto bem íntima ao lado de uma mulher. O meio-campista vem sendo o principal alvo de rumores para ser o novo affair da cantora Iza (32), e os seguidores já ligaram ela à foto publicada pelo atleta.

Através dos stories do Instagram, o jogador e a cantora posaram juntinhos, para uma selfie no espelho do que parece ser o banheiro, tirada pela mulher na ocasião, deixando apenas a silhueta dos dois aparecendo no escuro do quarto. A imagem só aumentou ainda mais os boatos de que o casal estaria junto. Além de completar o clique com um emoji de coração vermelho na parte de cima da foto.

Mas quem é Yuri Lima?

O jogador de futebol Yuri Lima tem 28 anos e nasceu na cidade de São Paulo. Atuando principalmente como volante, ele começou a carreira em 2016, tendo passagens pelo Audax Rio e Osasco Audax. Já em 2018 e 2019, acabou tendo uma melhora na carreira, indo jogar pelo Santos, e depois, no Fluminense.

Já em 2021, ele acabou sendo emprestado para o Cuiabá, onde ficou a maior parte do tempo na reserva, voltando um ano depois para o clube carioca, onde foi emprestado novamente, desta vez para o Juventude. No ano de 2023, Yuri fará parte do elenco do Mirassol, de São Paulo, que está na Série C do Brasileirão.

Ele já estreou pelo Mirassol, jogando no último sábado, 14, no jogo contra o Santos, seu antigo clube, válido pela primeira rodada do Paulistão A1. Na partida, o Leão acabou perdendo de 2 x 1, e Yuri ainda saiu com um cartão amarelo.