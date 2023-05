Iza revela detalhes de como conheceu o namorado, Yuri Lima: ''Me chamou a atenção''

Apaixonada, cantora Iza abre o jogo sobre a vida amorosa e conta sobre seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima

A cantora Iza (32) abriu o jogo e deu detalhes de sua vida amorosa e como conheceu seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima (28) com quem assumiu o relacionamento há alguns meses.

Discreta em relação à vida pessoal, a artista contou que o primeiro contato com o atleta foi pelas redes sociais. "O perfil dele me chamou a atenção, vi que ele era uma pessoa muito discreta e não postava muitas coisas", disse Iza a Quem durante evento em São Paulo na noite de terça-feira, 09.

A artista rasgou elogios ao amado e afirmou que está apaixonada e vivendo um momento muito legal de sua vida. "É uma pessoa muito especial, que eu me sinto grata de ter conhecido", declarou. "Estou muito bem, muito feliz, muito apaixonada. Isso é muito bom pra trabalhar, pra viver", completou.

Sobre a morte da cantora Rita Lee, na noite de segunda-feira, 08, Iza postou na web: "O Brasil perde uma rainha. Mas a gente ganhou pra sempre um símbolo de irreverência, autenticidade, pioneirismo e coragem. Que privilégio é a história da música brasileira ter Rita Lee, nós temos muita sorte por ter vibrado com a sua arte. Descanse em paz".

Confira Iza e o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Alicia Keys chama Iza para cantar em show no Rio de Janeiro

Na quarta-feira, 3, a cantora norte-americana Alicia Keys (42) decidiu fazer uma surpresa e tanto para seus fãs durante sua apresentação na Jeunesse Arena, na cidade do Rio de Janeiro, que marcou o início da turnê da artista no Brasil. Para cantar com ela, a famosa convidou a cantora brasileira Iza.

Já no palco, IZA comandou a cantoria de um de seus principais hits, a música Dona de Mim, além de aproveitar para cantar Unthinkable, da própria cantora norte-americana, dona dos hits No One e Girl on Fire.

Durante o show carioca, Alicia se preocupou com os fãs, distribuindo cadeiras para que pudessem descansar e apreciar as músicas mais calmas. “Ninguém vai ficar sentado! Em qualquer show, você precisa de um assento para ter um momentinho e descansar um pouco. Mas ninguém senta de verdade", brincou.