Alicia Keys chama IZA para cantar em show no Rio de Janeiro

Cantora americana Alicia Keys surpreende fãs ao convidar IZA para o palco em estreia de turnê no Brasil

Nesta quarta-feira, 3, a cantora norte-americana Alicia Keys (42) decidiu fazer uma surpresa e tanto para seus fãs durante sua apresentação na Jeunesse Arena, na cidade do Rio de Janeiro, que marcou o início da turnê da artista no Brasil. Para cantar com ela, a famosa convidou a cantora brasileira IZA (32).

Já no palco, IZA comandou a cantoria de um de seus principais hits, a música Dona de Mim, além de aproveitar para cantar Unthinkable, da própria cantora norte-americana, dona dos hits No One e Girl on Fire.

Além deste show que acontece na cidade maravilhosa, Alicia Keys ainda fará mais shows no Brasil. Nesta sexta-feira, 5, a norte-americana se apresenta na cidade de São Paulo, no Allianz Parque, estádio do clube de futebol Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois disso, ela continua sua turnê pela América Latina, incluindo Argentina, Chile, Colômbia e México.

Durante o show carioca, Alicia se preocupou com os fãs, distribuindo cadeiras para que pudessem descansar e apreciar as músicas mais calmas. “Ninguém vai ficar sentado! Em qualquer show, você precisa de um assento para ter um momentinho e descansar um pouco. Mas ninguém senta de verdade”, brincou ela.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora IZA celebrou a noite memorável. "An unforgettable night in Rio de Janeiro, dreams really come true. Thanks for having me, Alicia Keys! Brazil loves you!", escreveu a musa, em inglês, na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alicia Keys (@aliciakeys)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)



Alicia Keys esbanja simpatia em tarde no Rio de Janeiro

Ainda na quarta-feira, 3, Alicia foi flagrada já em solo brasileiro, curtindo a vista do hotel de luxo que ficou hospedada. A beldade surgiu com um macaquinho estampado e deixou à mostra suas pernas torneadas. Para completar o visual, ela usou brincos dourados e um lenço roxo no cabelo.