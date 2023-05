Alicia Keys esbanja simpatia em tarde no Rio de Janeiro

De macaquinho estampado, Alicia Keys aproveita a vista do hotel no Rio de Janeiro

A cantora Alicia Keys está em solo brasileiro nesta semana para os shows que fará nesta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro, e também na sexta-feira, 5, em São Paulo. Enquanto não chega a hora de ir para a casa de shows, ela aproveitou para se deslumbrar com a vista do hotel onde está hospedada.

A estrela foi vista na varanda de um hotel de luxo no Rio de Janeiro enquanto admirava a linda paisagem da região. A beldade surgiu com um macaquinho estampado e deixou à mostra suas pernas torneadas. Para completar o visual, ela usou brincos dourados e um lenço roxo no cabelo.

Vale lembrar que ela chegou ao Brasil na segunda-feira, 1º. Depois do nosso país, ela ainda fará shows na Argentina, no Chile, na Colômbia e no México.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Dania Mendez faz planos de voltar ao Brasil

De acordo com informações do colunista do UOL, Fernando Oliveira, a influenciadora Dania Mendez poderá para as terras brasileiras, onde deseja conhecer um pouco mais da cultura local e desbravar os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, a equipe de Dania está negociando o fechamento de contratos com marcas nacionais para que a artista possa fazer trabalhos em mídias sociais e eventos, quanto chegar ao país.

Após ser eliminada do La Casa de Los Famosos, na tarde desta segunda-feira, 10, Dania Mendez usou sua conta no Twitter para se declarar ao Brasil. "Sou metade mexicana e metade brasileira. É o que dizem meu coração e minhas estatísticas", disse ela.