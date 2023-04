Dania Mendez se prepara para voltar ao Brasil e manda recado: “Sou metade brasileira!”

A equipe de Dania Mendez estuda a possibilidade de parcerias com marcas nacionais assim que a modelo retornar ao Brasil

Eita! Após causar uma reviravolta entre os participantes do Big Brother Brasil 23, em sua rápida passagem na casa mais vigiada do Brasil, a mexicana Dania Mendez já está com as malas prontas e pretende voltar ao Brasil ainda neste ano para passar uma temporada.

De acordo com informações do colunista do UOL, Fernando Oliveira, a influenciadora voltará para as terras brasileiras, onde deseja conhecer um pouco mais da cultura local e desbravar os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, a equipe de Dania está negociando o fechamento de contratos com marcas nacionais para que a artista possa fazer trabalhos em mídias sociais e eventos, quanto chegar ao país.

Após ser eliminada do La Casa de Los Famosos, na tarde desta segunda-feira, 10, Dania Mendez usou sua conta no Twitter para se declarar ao Brasil. "Sou metade mexicana e metade brasileira. É o que dizem meu coração e minhas estatísticas", disse ela.

Vale lembrar que a modelo deixou o país, após MC Guimê e Cara de Sapato serem expulsos do BBB 23, sob acusação de importunação sexual contra a modelo.

VEJA O TWITTER DE DANIA MENDEZ:

Soy mitad mexicana 🇲🇽 y soy mitad brasileña 🇧🇷 mi corazón y mis estadísticas lo dicen 🥹💚❤️🫶🏻 — Dania Mendez (@dania_mdz) April 10, 2023

Dania Mendez é eliminada de 'La Casa de Los Famosos' e faz promessa

A mexicana Dania Mendez foi eliminada da 'Casa dos Famosos', ao competir com a porto-riquenha Madison Anderson, que já venceu cinco paredões."Obrigada time Dania por todo carinho e principalmente pelo imenso apoio. Isso ainda não acabou. Continua e seguimos mais fortes que nunca. Um novo projeto está chegando", escreveu a mexicana em seu Instagram.