Iza aparece sendo criticada pelo ex-marido em vídeo antigo

Fãs se revoltam com vídeo antigo da cantora Iza sendo criticada pelo ex-marido, Sérgio Santos, durante brincadeira com bebida

Na noite da última segunda-feira, 31, um vídeo antigo de Iza do ano passado começou a circular nas redes sociais e ganhou grande repercussão. Na gravação, a artista aparece ao lado do ex-marido.

No registro feito em junho de 2022, ela surgiu ao lado de Sérgio Santos, de quem se separou em outubro do ano passado, e de sua equipe em um bar durante viagem a Portugal.

A cantora brinca sobre virar a bebida sem fazer cara feia, mas o que chamou atenção dos internautas foi o comentário de Sérgio durante a brincadeira dela. O produtor musical olha para a famosa e diz: "Está achando que está bonita?". Ele repete a frase mais uma vez.

"Ninguém merece homem que só coloca a gente pra baixo", "Pior coisa do mundo ficar sendo reprimida na frente das pessoas, me dá até gatilho", "Ainda bem que ela botou esse aí para andar. E ainda colocou ele no lugar dele", "E esse é um dos motivos que ele é EX namorado!", comentaram.

VEJA: Volta a viralizar vídeo onde Iza é criticada por seu ex-namorado após tomar um gole de álcool:



"Você tá achando que tá bonita?"pic.twitter.com/lVN4fYezbF — POPTime (@siteptbr) August 1, 2023

Iza celebra o amor com o novo namorado, Yuri Lima

A cantora Iza esbanjou amor ao falar sobre o seu novo álbum em entrevista no Fantástico, e aproveitou para celebrar o amor na vida pessoal. A estrela vive um romance com o jogador de futebol Yuri Lima e diz que está apaixonada pelo atleta.

Ao falar sobre o que o novo relacionamento significa em sua vida, ela disse: “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

“Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”, completou.

Ainda na entrevista, ela comentou sobre o tema das canções em seu novo álbum. “Esse álbum fala sobre amor, as minhas várias experiências sobre amor. É como se tivesse feito uma live durante uma terapia”, disse ela, que ainda contou que a fase da separação do ex-marido foi fundamental para a criação das novas canções. “Tudo que aconteceu nesse período de separação foi muito crucial para criar o álbum novo”, finalizou.