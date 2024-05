Nivea Stelmann revela decisão drástica em sua vida: 'Desistindo'

Morando nos EUA e anos longe das novelas, Nivea Stelmann revela decisão sobre sua carreira e surpreende com iniciativa corajosa

A atriz Nivea Stelmann falou novamente sobre sua aposentadoria. Há anos longe das telinhas, desde sua participação em Verão 90 em 2019, a famosa, que mora nos EUA com a família, explicou sobre a decisão de parar.

Ao contrário do que muita gente pensa e julga, a artista que não quis mais trabalhar e não por falta de convite. Vale lembrar que Nivea Stelmann foi embora para os EUA com o marido, Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, em busca de uma qualidade de vida melhor.

“Cada vez mais eu estou querendo parar com isso, estou meio que aposentando real e não é blefe não, sabe? Meus contratos estão acabando e eu realmente não estou renovando, as pessoas estão me procurando pra fazer e eu estou dizendo não. Eu não estou mais com vontade, real, igual quando eu falei: ‘olha, eu estou desistindo de ser atriz’ e as pessoas, ‘ah, até parece, é porque a Rede Globo não quer mais ela, então ela está dizendo isso’”, afirmou a atriz no podcast VacaCast.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a famosa revelou como conheceu o esposo, com quem está há mais de 10 anos junto. Ela disse que o encontro ocorreu de formal natural, no dia a dia deles, quando ainda moravam no Brasil. Rapidamente, o romance se aprofundou.

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.