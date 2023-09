Irmão de Lucas Lima manda recado após separação do cantor e Sandy

Irmão de Lucas Lima, Amon Lima surpreende com mensagem sobre a separação do cantor e Sandy

Irmão de Lucas Lima, o músico Amon Lima fez questão de demonstrar o seu carinho para o cantor após ele anunciar o fim do casamento de 15 anos com a cantora Sandy. Por meio das redes sociais, ele deixou um comentário sobre o término.

Amon falou sobre a família que o irmão construiu com a cantora. "Lucas, saiba que amamos tu e a Sandy, independentemente da escolha que fizeram. Vocês têm nosso apoio e desejamos o melhor para ambos. A família que construíram é preciosa, e nosso carinho por vocês permanece inabalável. Estamos aqui para apoiá-los, sempre", afirmou ele.

Antes disso, a família de Sandy também apoiou a decisão do ex-casal. O pai dela, Xororó, e o irmão, Junior Lima, fizeram comentários no post da separação. Xororó escreveu: “Amo vocês!”, e colocou emojis de corações verdes. Por sua vez, Junior declarou: “Todo meu amor”, e adicionou emojis de corações vermelhos.

Sandy e Lucas estavam casados há 15 anos e viviam um relacionamento há 24 anos. Juntos, eles tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

Jornal diz que Lucas Lima teria pedido a separação

Nesta terça-feira, 26, o Jornal Extra trouxe uma reportagem com supostas novas informações sobre o término. De acordo com o jornal, a decisão de se separar teria partido de Lucas. Uma fonte do Extra teria dito que o relacionamento esfriou nos últimos tempos e a união do casal se transformou em amizade.

No entanto, vale destacar que Sandy e Lucas são discretos com suas vidas pessoais e não comentam sobre detalhes do relacionamento deles. O único pronunciamento deles foi feito por meio do post anunciando a separação, no qual pediram respeito para lidar com a nova fase na vida deles de forma discreta.