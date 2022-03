Histórico! Anitta se torna primeira artista brasileira a alcançar o Top 1 global com o hit 'Envolver'

Cantora Anitta bateu o próprio recorde e lidera ranking Top 50 Global do Spotify com o sucesso 'Envolver'

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 08h40

É SUCESSO MUNDIAL! A cantora Anitta (28) deu o nome e só tem motivos para comemorar!

Nesta sexta-feira, 25, a canção Envolver alcançou o topo do ranking da principal plataforma de streaming de músicas Spotify Global. O hit se tornou a música mais ouvida no mundo com 6,3 milhões de reproduções.

Os fãs da artista brasileira se empenharam em levar a canção em espanhol ao Top 1 global, e a nossa diva quebrou seus próprios recordes na música nos últimos dias.

Vale ressaltar que nenhum outro artista brasileiro chegou nesse lugar no serviço antes. Anitta também é a primeira latina a realizar o feito histórico com música solo, ultrapassando nomes como Karol G e Kali Uchis, que chegaram ao Top 2.

Na última quinta-feira, 24, Envolver estava em segundo lugar no ranking global do Spotify, superando Justin Bieber, Imagine Dragons e Glass Animals. A produção da cantora viralizou nas redes sociais com a coreografia no aplicativo Tik Tok.